La Casa della Sostenibilità di Cuneo, inaugurata a fine aprile, rifugio notturno per i senzatetto

La Casa della Sostenibilità, l'ex Avenida sul viale degli Angeli, nel parco della Resistenza, a Cuneo, da qualche giorno è un rifugio notturno per un paio di senzatetto, che dormono e bivaccano all'ingresso della struttura comunale inaugurata lo scorso 29 aprile.

Diventato un punto di riflessione sui temi ambientali, rivolto soprattutto ai bambini e ai ragazzi, riprenderà le sue attività con l'avvio della stagione scolastica. Ma al momento è diventato giaciglio notturno. Dall'arrea della stazione, alcuni si sono spostati in quell'area cittadina, dove gli alberi garantiscono probabilmente la frescura.

La questione è stata sollevata anche stamattina nel corso di un vertice in Prefettura sul tema sicurezza. Un incontro periodico che mette a confronto le varie forze dell'ordine presenti in città, oltre all'amministrazione e ai servizi sociali.

"Succede da qualche giorno, non si tratta di un'occupazione stabile - evidenzia il comandante della Polizia Locale Davide Bernardi. Con la ripresa delle attività autunnali e la riapertura della struttura, contiamo che la cosa si risolva. Nel frattempo aumenteremo i pattigliamenti e i passaggi delle pattuglie, non solo della Polizia locale ma anche delle altre forze di polizia".

Ovviamente stamattina si è parlato anche di corso Giolitti e dell'area della stazione, in cui da anni vengono evidenziati fenomeni di degrado e di microcriminalità, quali consumo e spaccio di sostanze stupefacenti o risse. Anche in quest'area la risposta sarà quella di un aumento dei controlli, in particolare nelle ore serali e nottune, ognuno per le proprie competenze, con il coinvolgimento sempre maggiore dei servizi sociali.

Molte di queste persone, più volte invitate ad andare a dormire nelle strutture esistenti, dove avrebbero a disposizione un letto e un bagno, rifiutano qualsiasi aiuto o supporto. Per questo è necessario anche l'intervento di mediazione degli assistenti sociali o del personale sanitario, in quanto spesso, più che di delinquenti, si tratta di persone con problemi di socialità o di dipendenza.