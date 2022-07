Luce e gas, ‘uBroker’ cresce e si trasforma in Società per Azioni

‘uBroker Srl’ diventa ‘uBroker SpA’. Questo l’ennesimo traguardo che corona un percorso in costante ascesa con al centro quella che, nata nel 2015 come start-up rivoluzionaria (un case study unica al mondo nel suo genere), è oggi una consolidata e rodata multiutility company che ha acquisito, in tutta Italia, oltre 200mila punti di fornitura.

Più di 50 dipendenti diretti e ben oltre 1000 fra collaboratori, consulenti, professionisti e rete vendita, l’azienda che per prima ha storicamente azzerato le bollette di luce e gas (Canone Rai e accise incluse) continua la sua corsa verso il futuro. Trasformando le bollette da occasione di spesa in motivo di risparmio, benessere, reddito e opportunità.

Giungendo così a trasformare sé stessa in una SpA, con un capitale sociale che passa da 500.000€ agli attuali 5.000.000€, capace quindi di offrire sempre maggior garanzia a chi ha scelto di darle ogni giorno fiducia per le proprie forniture energetiche, e altresì di competere in un mercato in continua evoluzione ove affidabilità e solidità sono caratteristiche sempre più appannaggio di pochi. Tra le prime 1000 aziende europee a maggior tasso di crescita come certificato dal ‘Financial Times’ nonché impresa premiata e riconosciuta ‘Leader della Crescita’ da ‘Il Sole 24 Ore’, oggi ‘uBroker’ si conferma tra le realtà multipotenziali più affermate e stimate dagli italiani.

“Siamo fieri di comunicare questo importantissimo risultato, frutto di un gioco di squadra che ha radici lontane. Ottenuto grazie a un team vincente e a un Board più che preparato, ciascuno nei propri ambiti” commenta Cristiano Bilucaglia, Presidente e fondatore, insieme all’amministratore delegato Fabio Spallanzani, della rinnovata uBroker SpA. Fanno parte del consiglio di amministrazione anche:

Angelo Sidoti: CFO

amministratore e consigliere delegato all’area finanziaria, legale e risorse umane

Mauro Lorenzo Marinelli: COO

amministratore e consigliere delegato all'area back office

Ivano Pomatto: CTO

amministratore e consigliere delegato all'area IT

“Siamo certi che questo nuovo assetto contribuirà in maniera determinante a imprimere al piano di sviluppo in corso il giusto accento, proseguendo con coraggio, determinazione e impegno quotidiani sulla strada sin qui intrapresa in termini di promozione del risparmio e protezione del tenore di vita dei nostri clienti secondo quel principio della redistribuzione della ricchezza alla base del nostro modo di fare impresa”, conclude il Presidente di ‘uBroker’, pluristimato dalle principali associazioni consumeristiche e altresì mecenate promotore di importanti iniziative solidali in Italia e all’estero.