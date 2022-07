Trova il tuo lavoro come Colf, Badanti, Babysitter con DoEmploy

Ad oggi, la richiesta di figure come Colf, Badanti, Babysitter, è in costante aumento.

Complice il fatto che le famiglie hanno sempre più incombenze, è diventata sempre più ingente la richiesta di collaboratori domestici.

DoEmploy è un marketplace nato proprio per chi vuole trovare velocemente offerte di lavoro domestico.

Per pubblicare il proprio annuncio di ricerca lavoro, basterà scaricare sul proprio telefono l’applicazione DoEmploy (disponibile su Google Play e App Store), il tutto in pochi clic.

Sarà sufficiente poi pubblicare il proprio profilo, inserendo le proprie specifiche come il lavoro che si cerca, l’area geografica, gli anni di esperienza e tutto ciò che serve per indicare le proprie competenze.

Il tutto in maniera assolutamente gratuita, e senza intermediari di sorta.

I numeri di DoEmploy sono in costante crescita, sempre più collaboratori domestici cercano lavoro attraverso il nostro Marketplace e sempre più potenziali datori di lavoro cercano tra i profili inseriti per cercare una figura che faccia al proprio caso.

Inoltre, è possibile utilizzare una comoda chat per poter essere contattati e parlare direttamente con chi offre una occupazione, per discutere di ogni aspetto del lavoro che si dovrà andare a coprire.

Niente più attese quindi, ma un filo diretto con il mondo del lavoro, in modo rapido e semplice.

Questo è un gran motivo di gratificazione per noi, che con l’ideazione di questo marketplace abbiamo voluto aiutare tante badanti, colf e babysitter a trovare il lavoro domestico che cercano, senza sostenere spese e in maniera trasparente.

La soddisfazione di chi trova lavoro attraverso la nostra app - e sono sempre di più - è la nostra, ed è ciò che ci spinge a proseguire con successo nel nostro progetto.

Il nostro staff è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi delucidazione, sempre con il principio di voler aiutare a far trovare in breve tempo lavoro domestico qualificato, nel rispetto di ogni necessità.

DoEmploy, l’innovativo marketplace per aiutare i collaboratori domestici a trovare lavoro come badante, colf, babysitter e altro ancora.