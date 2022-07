Sabato 6 agosto torna uno degli appuntamenti dedicati ai centauri più attesi dell’anno: l’11esimo motoraduno Memorial Igor Faccia.

L’appuntamento, all’insegna delle due ruote, è aperto a tutti i tipi di moto e si terrà, come sempre, a partire dalle ore 17 presso l’accogliente parco di Cascina Marquet in via Roncaia a Boves.

Pizza, fritture varie e bevande a volontà e, per tutti i motociclisti, un gadget in omaggio.