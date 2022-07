"Bra’s" anticipa a settembre e cambia casa per tre giorni dedicati al buon gusto [FOTO]

Manifestazione che vince… cambia. Almeno in parte. E’ quanto hanno pensato Comune e Ascom Bra per la prossima edizione – la terza – di BRA’s, il festival del buon gusto con protagonisti la Salsiccia Dop (l’unica prodotta con carne di vitello), formaggio pane e riso, che si prepara a fare il suo ritorno ai piedi della Zizzola rinnovando location e calendario.



Programma e curiosità della prossima edizione sono stati presentati questa mattina, mercoledì 27 luglio, nella Sala Trasparenza della Regione Piemonte a Torino, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio, del sindaco di Bra Gianni Fogliato e del direttore dell’Ascom Bra Luigi Barbero.



Nuove date, è la prima novità. Non più a ridosso dell’Immacolata, a dicembre, in chiusura alla stagione della stagione degli eventi gastronomici di Langhe e Roero, ma a fargli da ideale apertura, nel fine settimana compreso tra venerdì 16 a domenica 18 settembre.



Una scelta che si collega anche alla rinnovata sede della rassegna mangereccia, che dagli spazi chiusi del Movicentro si sposterà quest’anno al cuore del centro cittadino, sotto i portici dell’ala storica di corso Garibaldi e corso Cottolengo.



Protagonisti saranno le eccellenze delle buona tavola di questo fortunato angolo di Piemonte, come già negli anni scorsi interpretate da grandi chef del territorio. A partire da Giampiero Vivalda, patron del due stelle Michelin "Antica Corona Reale da Renzo" di Cervere. Con lui, il turn over della cucina alla corte della salsiccia braidese vedrà in scena quest’anno Giovanni Grasso, chef del ristorante stellato "La Credenza" di San Maurizio Canavese, in provincia di Torino. Ma anche diversi giovani emergenti, protagonisti del ristorante a cielo aperto che per tre giorni accoglierà i visitatori in questa piccola capitale del buon gusto.



"Dopo Cheese e la Fiera del Tartufo Bianco d’Alba – ha sottolineato l’assessore regionale alla Cultura Turismo e Commercio Vittoria Poggio – il Festival della Salsiccia di Bra mette di nuovo il Piemonte al centro dello scenario nazionale e internazionale per gli eventi dedicati all’enogastronomia, in un momento in cui serve rilanciare le nostre eccellenze come fattore di crescita economica per i produttori e di attrazione turistica per gli operatori dell’accoglienza".



«BRA’S celebra le eccellenze gastronomiche della nostra città, a cominciare dalla celebre salsiccia di vitello che nel tempo ne è diventata un simbolo – ha spiegato durante la presentazione il sindaco Gianni Fogliato –. Siamo molto soddisfatti del grande successo ottenuto dal 'Festival del buon gusto', che quest’anno, facendo tesoro delle esperienze maturate nelle due prime edizioni, ritorna con importanti novità relative alla location, alla data e al programma. Elementi che valorizzeranno ulteriormente le proposte offerte e consentiranno alle tante persone che verranno a degustare i nostri prodotti di godersi al meglio Bra e le sue bellezze».





[Il sindaco braidese Gianni Fogliato]



Luigi Barbero, direttore Ascom Bra, ha dal canto suo spiegato come «BRA’s è un evento che vuole consolidarsi e diventare punto di riferimento per il turismo enogastronomico del nostro territorio, attraverso l’esaltazione e la valorizzazione dei prodotti tipici della città di Bra: la salsiccia, il formaggio, il pane e il riso, con la partecipazione di chef stellati e giovani talenti emergenti. La proposta di questa edizione si presenta rinnovata nella location e nella data di svolgimento con l’obiettivo di maggiore attrattività turistica e di coinvolgimento delle attività commerciali della città».

[Luigi Barbero, direttore Ascom Bra]

LA MANIFESTAZIONE

Il format 2022 prevede un weekend aperto al pubblico, senza necessità di prenotazione (sabato 17 e domenica 18 settembre) per godere degli show cooking degli chef, assaggiare - a prezzi alla portata di tutti - piatti d’eccezione e scoprire l’eccellenza del territorio, enogastronomica e non solo. Anteprima il venerdì sera con un unico appuntamento su prenotazione: la cena stellata firmata da chef Gian Piero Vivalda (Antica Corona Reale di Cervere), per un affascinante percorso di sapori, sintesi della più alta ricerca della perfezione, in cui la materia prima assume il culmine della sua essenza e che rappresenta e valorizza i prodotti protagonisti dell’evento ai massimi livelli.





DUE GIORNI DI FESTIVAL A INGRESSO LIBERO

BRA’S entrerà poi nel vivo sabato 17 e domenica 18 settembre, con il Festival a ingresso libero (orari di apertura al pubblico Bra’s e Mercato: dalle 11 alle 22): nella giornata di sabato il protagonista sarà chef Giovanni Grasso (La Credenza, di San Maurizio Canavese) accompagnato dalla sua brigata, cucinerà dal vivo, nella gigante cucina a vista allestita sotto i portici dell’ala di corso Garibaldi, tre piatti ideati per l’evento. Grande protagonista sarà ovviamente la Salsiccia di Bra, abbinata - con l’estro e la ricercatezza di uno storico chef stellato piemontese - alle tipicità locali: il riso, le verdure degli orti, il pane e il formaggio Bra Dop.





DOMENICA DI CONTAMINAZIONI

La giornata di domenica 18 settembre saliranno alla ribalta gusti e sapori nuovi, risultato recente di condivisione e contaminazione tra tradizione e innovazione: arriva a Bra Seul Kim Ki, chef di Uri Sapori Condivisi di Roddino. Affiancato dagli chef “resident” dei due ristoranti braidesi La Bula, Vincenzo La Corte e Davide Grimaldi di Tako.

L’ala storica di Corso Garibaldi si trasformerà in un grande ristorante, con gli chef che cucinano a vista, i piatti potranno essere gustati comodamente seduti al tavolo. Piatti d’autore alla portata di tutti al prezzo di 12 euro. Servizio pranzo dalle ore 11 alle 16 e cena dalle 18 alle 23.

Oltre ai piatti cucinati dagli chef, sarà possibile degustare anche il Tagliere Bra’s (salsiccia di Bra, formaggio Bra Dop e focaccia di Bra) e assaggiare la focaccia di Bra, il tutto in abbinamento con i vini della Banca del Vino di Pollenzo e alla birra artigianale braidese StaBrau.





IL MERCATO DI BRA’S

Il weekend del Gusto sarà inoltre l'occasione per scoprire, degustare e acquistare i prodotti tipici di eccellenza del nuovo “Mercato di BRA’S”, spazio espositivo e di vendita a cura di Confartigianato, Coldiretti Campagna Amica e Il Mercato della Terra di Bra – Condotta Slow Food, allestito nello spazio di corso Cottolengo, sopra l’ala di corso Garibaldi, che diventerà una vera “Terrazza del Gusto”.





GLI EVENTI COLLATERALI

Nei giorni dell’evento i visitatori avranno la possibilità di partecipare a incontri di approfondimento dedicati alle tematiche della corretta alimentazione, tenuti da esperti nutrizionisti che metteranno in evidenza le caratteristiche dei prodotti protagonisti dell’evento: la carne, il pane, il formaggio. Laboratori e conferenze aperte al pubblico, organizzate nei cortili dei palazzi storici nei pressi dell’area dell’evento (Palazzo Mathis, Palazzo Garrone, Palazzo Traversa)



Sarà inoltre possibile visitare il centro storico della città e i monumenti che la rendono la capitale del Barocco Piemontese con l’accompagnamento di una guida. Verrà inserito nel percorso di visita anche il borgo di Pollenzo e la Banca del Vino. Sono previste visite in cantina e nei musei civici, per l’occasione a ingresso gratuito.



L’evento è organizzato dal Comune di Bra e dall’Ascom di Bra, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra Dop e Pane di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica, con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione Crc.

[La Salsiccia di Bra Dop - foto Gallizio]