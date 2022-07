Cherasco, va in scena "Sani! Teatro fra parentesi" con Marco Paolini

Lo spettacolo andrà in scena in piazza Arco del Belvedere

Per la settima edizione di Attraverso Festival, martedì 2 agosto a Cherasco in Piazza Arco del Belvedere alle ore 21 va in scena lo spettacolo SANI! Teatro fra parentesi di e con Marco Paolini.

Da un episodio autobiografico insieme a storie vecchie e nuove, fino alla ripartenza dopo la pandemia: Marco Paolini immagina un nuovo Album per ripensare il patto tra teatro e spettatori: Sani! Teatro fra parentesi, spettacolo concepito nel 2021, ulteriore anno di sospensione delle attività artistiche dopo il lockdown totale del 2020.

Arricchito di canzoni e musiche scritte da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, ogni argomento, ogni accadimento sono parti, personaggi, scene, fili di una storia che prende forma di ballata, dove parola e canto hanno pari dignità. SANI! è infatti parola che canta, concerto, ballata popolare che in un dialogo stretto alterna storie e canzoni. Così in SANI! ogni storia e ogni canzone raccontano qualcosa, alcuni temi si intrecciano ma la trama resta leggera come deve essere in un concerto.

Il filo conduttore è autobiografico, nelle sue storie Paolini racconta momenti di crisi piccoli e grandi, personali e collettivi che hanno cambiato il corso delle cose.

Le crisi raccontate come occasioni, a volte prese al volo, altre volte incomprese e sprecate. Si parte dai temi di fondo della crisi climatica e della transizione ecologica. Si parte e si finisce con due storie già narrate ne La Fabbrica del Mondo, il progetto di Marco Paolini e Telmo Pievani trasmesso da Rai3 a gennaio 2022.

Il biglietto d’ingresso costa 32 euro ed è attiva la prevendita su www.mailticket.it