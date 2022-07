Compie dieci anni e torna per un mese il “Temporary Shop” al Forte di Vinadio

Una precedente edizione del Temporary Shop al Forte di Vinadio

Giunto alla sua decima edizione, torna al Forte di Vinadio dal 28 luglio al 28 agosto il “Temporary Shop”, lo spazio dedicato all’artigianato artistico, alla cosmesi e ai prodotti tipici del territorio, all’interno del quale venti artigiani creativi e produttori agricoli, selezionati dalla Fondazione Artea in collaborazione con il Comune di Vinadio, promuovono e vendono i loro prodotti e creazioni. Il negozio temporaneo sarà visitabile, ad ingresso gratuito, accedendo dal ponte di Porta Francia, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19 e la domenica, i festivi e la settimana di Ferragosto dalle 10 alle 19. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/959151 328/2032182, scrivere a info@fortedivinadio.com o visitare il sito www.fortedivinadio.com

Il progetto, che si rinnova dal 2013, dà spazio ai giovani, agli artigiani e a coloro che hanno riscoperto l’abilità manuale, facendola rivivere e adattandola alla modernità. Prodotti alimentari locali, cosmesi e artigianato creativo tornano quindi ad essere protagonisti della montagna e dei suoi visitatori. Un’offerta che comprende oggettistica, produzione ceramica e lignea, accessori, liquori, miele, marmellate, oli essenziali, prodotti essiccati, erbe aromatiche, zafferano, aglio, biscotti e molto altro ancora.

Questa iniziativa è appendice del percorso multimediale “Montagna in movimento” allestito all’interno del forte, che fra le tante sezioni ne ha una dedicata alle nuove prospettive per il futuro di vita in montagna proiettato verso un turismo verde, culturale e sostenibile che valorizzi un nuovo modello di sviluppo delle vallate cuneesi.

TEMPORARY SHOP –10ª EDIZIONE

Forte di Vinadio – 28 luglio – 28 agosto 2022

PRODOTTI TIPICI E COSMESI

APICOLTURA FOSSATI

Miele, polline, biscotti al miele, biscotti di grano saraceno.

www.apicolturafossati.com

ARTEMISA BIO – AZIENDA AGRICOLA

Frutta, verdura, erbe, fiori e zenzero disidratati, risotti e minestre preparate.

www.artemisiabio.com

AZIENDA AGRICOLA FORNERO

Succo di mela e vini delle colline saluzzesi.

www.aziendagricolafornero.it

AZIENDA AGRICOLA RATAFIÀ

Confetture, composte, sciroppi, liquori, creme di farro, vellutate, farina e biscotti “la baluna”.

aziendaagricolaratafia@gmail.com – www.cebon.it – www.labaluna.it

BALDI MARCO

Vasetti di lumache al sugo già pronti, cosmetici alla bava di lumaca e uva moscato, sciroppi per la tosse

FB: Az. Agricola Chiocciolandia

ERBE DI MONTAGNA

Tè aromatizzati, tisane, misti di spezie, preparati per la cucina, risotti, bevande, prodotti alimentari in genere.

www.erbedimontagna.it

FATTORIA DELL’AGLIO

Aglio di Caraglio e trasformati, barbarià e trasformati.

www.fattoriadellaglio.com

I CILIEGI SELVATICI – COOPERATIVA AGRICOLA

Cosmetica a base di latte d’asina, genepy, stelle alpine, confetture, frutta e verdura disidratata sotto vetro, succhi di frutta.

www.iciliegiselvatici.it

ITSGOOD

Prodotti proteici e energetici (bio energy).

www.itsgood.it

LA BUTEGO D’LA TOURTO FINO

Torta fina di Vignolo, paste di nocciola e di meliga.

FB: La Butego D’la Tourto Fino

LIQUORIFICIO ARTIGIANALE FRAT.LLI BOE

Liquori artigianali, genepy, arquebuse, garombo.

www.agboesnc.com

NONNA CONCETTA

Produzione artigianale di marmellate, confetture, delizie dolci e piccanti

www.nonnaconcetta.it

ROSE E CAPRIOLI

Saponi e creme artigianali realizzate con estratti di piante di alta montagna.

www.rosecaprioli.it

ARTIGIANATO CREATIVO

BARGIS CRISTINA

Manufatti artigianali e abbigliamento della tradizione alpina: cappelli, giacche e coperte patchwork.

FB: cristina bargis

COLORI DI VENTO

Pittura ad acrilico e acquerello su carta, legno e terracotta.

FB: coloridivento

GIOIE DI CRETA – ASSOCIAZIONE CULTURALE

Ceramiche artistiche lavorate al tornio, piatti, lampade, quadri e bijoux in ceramica.

www.gioiedicreta.it – FB: Gioie di creta Associazione culturale

MAKRAMARÌ_LAB

Collane in macramè, accessori e manufatti con tessuti wax

FB: makramarilab

MERENDA CHIARA

Bijoux e accessori in fimo, fermaporta in feltro.

www.bijouxidearegalo.com – FB: Bijoux Idea Regalo Fimo

RIVÊA ACCESSORIES

Accessori e bijoux handmade in tessuto, crocheted, knitted.

FB: riveaaccessories

SPILLIDIDEE + GUENDALINA MADE BY ME

Borse, zaini, pochette, astucci e bijoux.

FB: Spillididee / Guendalina Madebyme