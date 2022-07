Dl Semplificazioni, Gastaldi (Lega): "Nel programma elettorale fisco più semplice e meno tasse"

"Delusione per il decreto Semplificazioni. Solo grazie alla determinazione della Lega, approvati alcuni piccoli miglioramenti, ma l'Italia resta il Paese della complicazione. C'è ancora moltissimo da fare e lo faremo andando al Governo, ecco alcune proposte: riapertura rottamazione-ter e nuova rottamazione-quater per gli anni 2018-2019-2020 e 2021, abolizione di microtasse che costano di più allo Stato del loro gettito, abolizione dell’acconto Iva e abolizione dell’Irap per società di persone e studi associati.

Ancora: rateizzazione dell’acconto di novembre in sei rate mensili da gennaio dell’anno successivo, diminuzione degli scaglioni Irpef, aumento deduzioni/detrazioni per dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi, mini Flat tax sino a 100mila euro di fatturato compreso società di persone e studi associati, compensazione debiti e crediti fiscali tra coniugi, esenzione Imu sugli immobili occupati e/o inagibili.

infine, aumento del tetto contabilità di magazzino, deducibilità intera dei costi tra cui auto e interessi passivi. In aula, nella discussione del decreto semplificazioni, si è compreso chi come la Lega e il cdx sta dalla parte di un fisco semplice, meno esoso, contro l’immigrazione clandestina e l'illegalità e chi come la Sinistra e per un fisco complicato, per l'immigrazione clandestina e un'alta tassazione anche se possibile patrimoniale".

Così il deputato della Lega e sindaco di Genola (Cn), Flavio Gastaldi.