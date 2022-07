Aps Merlo Group sostiene l’acquisto di due nuovi kayak per il Cuneo Canoa

Sono ottimi i rapporti di “buon vicinato” tra l’Aps Merlo Group e il sodalizio canoistico cuneese con sede alle Basse di Stura. C’è grande soddisfazione al Cuneo Canoa per questa collaborazione che ha permesso, per il secondo anno consecutivo, di acquistare due kayak nuovi.



I kayak sono stati ufficialmente consegnati nei giorni scorsi presso il cosiddetto “Canale dell’Enel”, sede degli allenamenti dei canoisti cuneesi, alla presenza di Giusto Goffredo e Chiapello Alessandro per l’Aps Merlo Group e di Alberto Pareti, presidente del Cuneo Canoa che così commenta: “È un contributo molto prezioso quello dell’Associazione di Promozione Sociale Merlo Group, cui siamo molto grati e orgogliosi. La condivisione dello spirito con cui portiamo avanti le nostre attività ci è di stimolo a continuare e a migliorare e in concreto, due kayak in più, ci permettono di gestire al meglio l’Estate Ragazzi, ma soprattutto ci dà la possibilità di avviare a questo magnifico sport bambini e ragazzi senza chiedere loro, almeno inizialmente, un investimento economico rilevante in attrezzatura”.