Da oggi 27 luglio fino indicativamente al 19 agosto, Lungogesso corso Giovanni XXIIII, nel tratto compreso tra via Bonelli e via Peveragno, sarà interessato da lavori di fresatura, bitumatura, rimessa in quota dei pozzetti e segnaletica della sede stradale.

In tutta l'area, oltre che nelle vie limitrofe alle Poste centrali di Cuneo, c'è il divieto sosta con rimozione forzata.