Calcio Serie D: colpo in attacco per il Bra, ecco Derrick Gyimah

Il reparto offensivo del Bra si rafforza, ulteriormente, grazie all'arrivo di Derrick Gyimah.

Nato a Suame (in Ghana) nel giugno del 2003, è un esterno offensivo di ruolo (abile nello svariare tra fascia destra e sinistra, ma all'occorrenza anche seconda punta o attaccante centrale).

Dopo essere cresciuto tra Giovanili Calcio Sc e Savigliano, con la risposta alla convocazione della Rappresentativa Regionale Under 15 Piemonte-VdA, è passato al settore giovanile del Torino. Con la maglia granata, ha raggiunto la Primavera. Dal 10 gennaio scorso (al 30 giugno) ha indossato la casacca del Novara (serie D), con la quale ha conquistato la promozione in C. Sempre nella stagione 2021/2022, ha fatto parte della rosa della Rappresentativa Serie D (allenata da Giuliano Giannichedda) nella 72ª edizione della Viareggio Cup. Ora l'approdo in maglia giallorossa, a disposizione dell'allenatore Roberto Floris e dello staff tecnico.

Martedì pomeriggio, Derrick ha firmato il suo nuovo accordo calcistico (nella sala stampa dell'Attilio Bravi) alla presenza del DG Pietro Sartori e del segretario generale Antonio Montanari.