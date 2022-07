Agricoltura: Gastaldi (Lega), soddisfatti per approvazione Piano corilicolo nazionale

"Viva soddisfazione per l'approvazione in Conferenza Stato Regioni del Piano corilicolo nazionale. Un risultato atteso da anni e fortemente sollecitato dalla Lega, che ha sostenuto a più riprese nelle sedi parlamentari la necessità di un maggiore coordinamento tra le realtà regionali impegnate nella filiera e di un tavolo nazionale che affronti rapidamente le criticità strutturali del settore. Occorre valorizzare il ruolo della produzione corilicola nell'economia dei territori, soprattutto piemontesi, in quanto a rischio spopolamento e anche alla luce del preoccupante fenomeno della cimice asiatica. Ricordiamo che il nocciolo (Corylus avellana L.) rappresenta una coltura di interesse rilevante nel panorama agricolo nazionale, per la produzione annuale che fa dell’Italia il secondo produttore mondiale di nocciole dopo la Turchia".

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Gastaldi, membro della commissione Agricoltura e sindaco di Genola