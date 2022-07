Anaborapi ha un nuovo presidente: è l'astigiano Andrea Rabino

Andrea Rabino è il nuovo presidente di Anaborapi, l’Associazione Nazionale degli Allevatori Bovini di Razza Piemontese. L’allevatore astigiano è stato eletto oggi, 28 luglio, nella riunione del Consiglio direttivo svoltasi a Carmagnola.

38 anni, sposato, padre di due figli, da sempre impegnato nel sistema allevatori, conduce uno storico allevamento di 120 vacche Piemontesi praticando il cosiddetto “ciclo chiuso”, che prevede l’ingrasso in azienda dei propri vitelli.

Rabino entra in carica in uno dei momenti storici più drammatici per il settore carni: ”Presiedere Anaborapi è un grande onore, ma anche una grossa responsabilità – le sue prime parole -. Sono oltre 4200 le aziende aderenti alla nostra Associazione che stanno vivendo momenti veramente drammatici. Sarà impegno del nuovo direttivo Anaborapi far sentire la propria voce, anche a livello politico.

Accanto a sostegni contingenti, è necessario un programma di ampio respiro che coinvolga tutti gli attori pubblici e privati e che vada dalla ricerca applicata, alla selezione, alla certificazione, alla valorizzazione, per arrivare alla commercializzazione ed alla trasformazione; questo perché a nulla vale il lavoro tecnico della nostra Associazione se le nostre aziende faticano a chiudere i bilanci”.