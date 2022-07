Al via il secondo raduno trattoristico Piemonte-Liguria nel ricordo di "Lollo" Gazzano

Tutto pronto a Perlo per il ritorno del raduno dei trattori. Quest'anno, come anticipato nelle scorse settimane dalla neo associazione "Amici di Perlo", l'evento sarà dedicato al ricordo di Lollo, Lorenzo Gazzano.

-alle 8 ritrovo a Nucetto in piazza della chiesa per iscrizioni e consegna maglietta con colazione

Disponibile area per pernottamento in tenda. Prenotazione richiesta entro e non oltre il 10 agosto ai numeri in locandina.