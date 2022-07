Garessio, cambio della guardia ai vertici dei Vigili del Fuoco volontari: Marco Colombo è il nuovo capo distaccamento

Nel 2018 ha conseguito la patente di terza categoria per la guida dei mezzi pesanti e nel 2019, a seguito del corso, è diventato capo squadra volontario. Dal 2020 ad oggi è stato vice capo distaccamento con il responsabile Mauro Rosso. Il papà, Franco, nei vigili dall’86 al 2020, è stato storico capo distaccamento di Garessio per 20 anni, dal 2000 al 2020.

Colombo, 36 anni, fa parte dei volontari garessini dal 2004: al suo ingresso nel Corpo dei Vigili del Fuoco era il volontario più giovane della provincia di Cuneo. Nel 2009 è stato in missione all’Aquila per il sisma, nel 2010 ha partecipato al primo raduno nazionale dei vigili del fuoco a Cortina.

“Sono contento della fiducia accordatami da tutto il personale del distaccamento – dice Marco Colombo -. Ringrazio l’ex Comandante Vincenzo Bennardo e il vice comandante Giancarlo Paternò per aver accettato di affidarmi l’incarico e colgo l’occasione per salutare il nuovo Comandante provinciale Corrado Romano e ringraziare tutti i funzionari e i vari uffici del Comando di Cuneo per la disponibilità che dimostrano in ogni evenienza.

Ringrazio il mio predecessore capo squadra volontario Mauro Rosso per aver lodevolmente guidato il distaccamento in questi suoi anni. Un grazie al personale per l’impegno e la continua disponibilità a garantire il servizio di soccorso tecnico urgente.

Grazie a Luca Patrone per aver accettato la proposta di affiancarmi con entusiasmo e voglia di fare come sempre. Il mio obiettivo è supportare e guidare nel migliore dei modi il distaccamento per assicurare continuità al servizio reso a Garessio e alla valle Tanaro”.

Marco Colombo è il figlio di Franco, storico capo del distaccamento garessino che aveva lasciato l'incarico il 13 aprile 2020 per limiti di età, restando però a disposizione dei vigili del fuoco locali. Un esempio di grande attaccamento a Garessio ed a tutta la Valle Tanaro da parte della famiglia Colombo.