Camion urta e fa cadere una donna a Demonte, nella piazza del mercato

Incidente questa mattina a Demonte. O, come dicono gli abitanti, tragedia sfiorata.

Poco dopo le 10, in piazza Spada, dove si stava svolgendo il mercato settimanale, un tir in transito, uno dei tanti di una lunga coda, ha urtato una signora intenta ad attraversare, senza probabilmente nemmeno accorgersene, tanto che non si è fermato.

La donna è caduta a terra battendo la testa. Una turista di Genova ha prontamente chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri, la Polizia municipale e l'ambulanza, che ha provveduto a trasportare la signora al Pronto Soccorso di Cuneo per accertamenti. Fortunatamente le conseguenze riportate sono state lievi, da codice verde.