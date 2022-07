Come scegliere un montascale in caso di disabilità

Necessari per migliorare l'accesso ai piani superiori delle abitazioni, i montascale per disabili sono un valido supporto per tutte quelle famiglie costrette ad affrontare situazioni delicate. Per fortuna, oggigiorno il ventaglio di soluzioni disponibili è davvero ampio, in virtù di una proposta in costante espansione, che annovera montascale per anziani con problemi motori non gravi, modelli dotati di pedana per il trasporto della sedia a rotelle, modelli rettilinei e montascale con una o più curve. Anche la gamma dei prezzi è molto ampia e consente a tutti di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Montascale per disabili: l'indipendenza è tutto

Per un anziano, per un disabile o per chiunque stia facendo i conti con un problema transitorio, l'indipendenza è un valore imprescindibile, in particolar modo tra le mura domestiche. Le scalinate interne e le altre barriere architettoniche presenti nelle abitazioni possono rivelarsi particolarmente frustranti per una persona con disabilità motoria, in quanto non consentono un accesso sicuro agli ambienti che egli era solito frequentare. Quindi, come comportarsi? Per fortuna, la tecnologia moderna offre diverse soluzioni interessanti, tra cui i montascale. Questi dispositivi costituiscono un supporto prezioso, poiché consentono alla persona di guadagnare in termini di autonomia e di ridurre lo stress. Un risultato importante, soprattutto se si pensa alle decine di modelli disponibili e alla capacità degli stessi di adattarsi ai vari contesti.

Quale montascale scegliere?

Grazie all'aiuto di questi dispositivi, la maggior parte delle persone con disabilità motoria può contare su un netto miglioramento della qualità della propria vita. Facili da usare, si adattano a ogni genere di ambiente e di scala, che si tratti di una scalinata dritta o curvilinea. Ognuno di questi dispositivi è progettato per una fruizione ottimale dell'ambiente in cui viene installato, garantendo all'utente la massima facilità d'uso. E i prezzi montascale? Come per ogni altra cosa, questi dipendono da tantissimi fattori diversi: la tipologia, i piani che devono coprire, gli eventuali optional richiesti (pedana extra large, seduta imbottita, colori particolari e così via). Le possibilità sono davvero tante: i montascale rettilinei hanno un costo medio di 3000 euro, mentre i modelli curvilinei possono superare i 7000, a seconda delle caratteristiche dell'abitazione e del numero di piani da collegare. Sul prezzo finale incidono anche altri fattori, tra cui la lunghezza delle scale, la forma delle stesse (la presenza di pianerottoli, curve, etc), le necessità fisiche dell'utilizzatore, il design del modello.