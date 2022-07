Savigliano, fioccano le interrogazioni dell’opposizione in Consiglio comunale

Il presidente del Consiglio comunale di Savigliano, Piergiorgio Rubiolo, ha convocato per venerdì 29 luglio alle ore 19 la seconda seduta dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonello Portera. In apertura di riunione, verranno discusse sette interrogazioni: quattro presentate dal gruppo “Spazio Savigliano”, due da L’Altra Savigliano e una da Fratelli d’Italia.



I consiglieri di minoranza, Paolo Tesio e Giorgia Seliak chiedono chiarimenti sull’ assegnazione delle deleghe ai consiglieri comunali e in merito all'avviso pubblico di selezioni dei candidati per la commissione edilizia. Inoltre, vogliono avere informazioni dal sindaco sull’assegnazione e orari degli impianti sportivi e ancora sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulle iniziative di sensibilizzazione che l’amministrazione intende intraprendere sulla somministrazione della quarta dose di vaccino agli over 60.



Sempre gli stessi consiglieri avanzano poi la proposta di premiazione degli atleti saviglianesi Sara Curtis e Daniele Mellano alla luce dei recenti risultati da loro ottenuti in ambito europeo.



L’ex sindaco Giulio Ambroggio (La Nostra Savigliano) tira in ballo la questione dell’esternalizzazione dei servizi cimiteriali e il “caso” della travagliata gestione del bocciodromo coperto e del complesso sportivo di Levaldigi. Quest’ultima è indirizzata, nello specifico, alla vicesindaca e assessore ai Lavori pubblici, Federica Brizio, in quanto ex presidente della Pro loco di Levaldigi.



Maurizio Occelli (Fratelli d’Italia) chiama in causa il sindaco Antonello Portera a proposito dell’innalzamento degli argini sul Mellea per consentire l’insediamento di una nuova area commerciale. “Opera – scrive Occelli – particolarmente onerosa per le casse comunali, rispetto alla quale nel novembre 2021, Portera, quando era ancora capogruppo 5 Stelle, si era espresso in maniera contraria”.



Oltre alle interrogazioni, si tratterà di temi finanziari a proposito del bilancio di previsione 2022-2024 “per la salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio e misure necessarie per il mantenimento degli stessi”. Prevista, a questo proposito, una variazione al bilancio e conseguente aggiornamento al Documento Unico di Programmazione.



All’ordine del giorno, sempre nella seduta di venerdì, anche la designazione della Commissione consultiva per agricoltura e foreste e la nomina dei membri per la Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei Giudici popolari nelle Corti d’Assise e d’Assise d’Appello.