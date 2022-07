Atletica, EYOF: Lorenzo Vera ad un centesimo dalla finale dei 100 metri

Il Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) volge al termine e così l’avventura dei tre giovani piemontesi che hanno coronato il sogno dell’esordio in maglia azzurra a Banska Bystrica, in Slovacchia.

Il miglior piazzamento è quello di Beatrice Bertolone (Battaglio CUS Torino), settima nei 5000 metri di marcia. La torinese avvicina anche il proprio primato personale, facendo segnare sul cronometro 24:02.70 (pb 24:02.06).

Finisce invece al nono posto la giavellottista Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria) che trova il miglior lancio al primo tentativo con 42,10. È la seconda prestazione in carriera per la piemontese, a un paio di metri dal personale di 44,27 stabilito vincendo alla rassegna tricolore di categoria.

Un pizzico di sfortuna invece per Lorenzo Vera (Atl.Saluzzo) che è il primo degli esclusi dalla finale dei 100 metri per un solo centesimo di secondo: 10.96 (vento -0.6) il tempo per il cuneese terzo nella sua gara, preceduto per l’ultimo crono di recupero dall’israeliano Ido Peretz, 10.95 (+0.3). Per Vera però ancora l’esperienza azzurra non è finita: è infatti atteso venerdì 29 luglio nella prima frazione della staffetta 100-200-300-400 (insieme ad Azzolina, Cervone e Togni).