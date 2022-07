Calcio: A.C. Bra, definita l'area femminile 22/23 del settore giovanile giallorosso

(foto morena sandri - sito a c bra)

Ai nastri di partenza anche l'area femminile dell'A.C. Bra (che è diretta e coordinata dal responsabile Luigi Falvo).

Area femminile alla sua seconda stagione con i colori giallorossi. Negli ultimi giorni sono stati definiti i nomi degli allenatori che comporranno le due annate che prenderanno parte al 22/23.

L'Under 15/F sarà allenata da Massimiliano Rossi. Classe 1971, nato e cresciuto calcisticamente in Liguria nell'Albissola. Nel 2001 inizia ad allenare, con la Juniores del Celle Ligure. Nel 2007 consegue il diploma UEFA B. Seguono gli Allievi Regionali nel genovese, poi il Legino. "Porta" in Prima Categoria lo Speranza (società storica di Savona) nell'anno del centenario. Approdato nella provincia "Granda", annovera esperienze con le giovanili di Tre Valli, Salice e Roretese. Ora, la sua prima esperienza nel calcio femminile.

L'Under 12/F avrà come mister Annalisa Casavecchia (che collaborerà con Luigi Falvo).Classe 1997, per lei si tratta di un ritorno nel Bra. Laureata in Scienze Motorie e Sportive, è stata istruttrice nelle prime due edizioni del camp femminile organizzato presso le nostre strutture e nei progetti scuola realizzati negli anni passati.

Morena Sandri sarà la dirigente (responsabile-accompagnatore) dell'area femminile dell'A.C. Bra.