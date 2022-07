Limone Piemonte: alle 17 di sabato scatta La Via dei Lupi

Si avvicina a grandi passi la data del 30 luglio, quella che nel calendario prevede il ritorno de La Via dei Lupi, la classica di corsa in montagna che si disputerà nel pomeriggio di sabato a Limone Piemonte.

La località famosa per ospitare il Cro Trail tornerà ad essere centro nevralgico del podismo no solo piemontese con una prova che si sta rapidamente radicando nel panorama della corsa in montagna, molto apprezzata e radicata da queste parti.

Si preannuncia una sfida molto incerta sugli 11,4 km del percorso con un dislivello positivo di 660 metri: considerando anche le condizioni climatiche di piena estate, pur gareggiando al pomeriggio, si prospetta una grande selezione. Va ricordato che la prova è disegnata attraverso punti molto caratteristici dei dintorni di Limone Piemonte come Punta Buffa e il vallone San Giovanni. Luoghi magari conosciuti ai più nel periodo invernale, quando sono coperti di neve e teatro delle scorribande sciistiche ma che anche d’state hanno un fascino tutto particolare.

Lo start della gara, inserita nel calendario Uisp e arrivata alla sua 11esima edizione, è fissato per le ore 17:00 dal Piazzale del Municipio, sede anche dell’arrivo. Verranno premiati a fine gara i primi 5 assoluti e i primi 3 di ogni categoria.

Le iscrizioni saranno aperte anche nella giornata di sabato, ai tavoli della segreteria al costo di 20 euro. Ai primi 100 iscritti andrà uno speciale gadget a firma Bottero Sky.

Per informazioni: Asd W.W.P. Organization, www.laviadeilupi.com