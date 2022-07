Volley maschile: VBC Mondovì/Villanova, depositata l'iscrizione ai campionati di Serie C e D

Il VBC MONDOVI’/VILLANOVA ha regolarmente provveduto al deposito di tutta la documentazione relativa all’ iscrizione ai Campionati di serie C e D maschile.

In serie C le squadre iscritte sono 24: Ovada, La Bollente Acqui, Hasta Asti, VBC MONDOVI’/VILLANOVA, Savigliano, Racconigi, Cuneo, Arona, Altiora Verbania, Novara, Domodossola, Pallavolo Torino, S. Paolo Torino, Arti e Mestieri Collegno, Valsusa Condove, Val Chisone, Lasalliano Torino, Chisola, Chieri, Parella Torino, S. Paolo ASD, Santhià, Vercelli, Biella.

La regular season, che prenderà il via nel week-end dell’ 8-9 ottobre e terminerà il 22 aprile (2023), si strutturerà su due gironi da 12 formazioni sulla base della vicinorietà territoriale, mentre la formula per determinare le promozioni e le retrocessioni per l’ annata agonistica 2023/2024 verrà comunicata ufficialmente soltanto quando si sapranno esattamente il numero di squadre iscritte, comunque prima dei sorteggi dei gironi.

In serie D, invece, le squadre iscritte sono 14: Novi, VBC MONDOVI’/VILLANOVA, Cuneo, Pavic Romagnano, Novara, Borgofranco, Reba Torino, Montanaro, Canavese, Valli di Lanzo Ciriè, Lasalliano Torino, Chieri, Aosta e Biella. In casa monregalese, formalizzate le iscrizioni alla C ed alla D, si sta ora alacremente lavorando sul nome dei giocatori dell’ organico e la squadra che sta formandosi, quella che affronterà la serie C, appare particolarmente intrigante, sicuramente in grado di poter lottare sino alla fine per le posizioni di vertice e per la vetta.

“Stiamo lavorando per creare una squadra decisamente competitiva e che possa puntare in alto – affermano i dirigenti – e per ora le risposte sono più che buone. La stagione che sta per iniziare è quella dei secondi cinquanta anni e sempre con lo stesso codice FIPAV e pertanto vogliamo poter festeggiare l’ inizio di questo secondo mezzo secolo cercando di riconquistare sul campo quello che abbiamo dovuto lasciare, così come la nostra storia cinquantennale insegna, e pertanto proveremo ad ottenere il ritorno nei Campionati Nazionali andando a conquistare la promozione in serie B vincendo la serie C, anche se sappiamo perfettamente che sarà un traguardo impegnativo e che si ottiene lavorando sodo e faticando quotidianamente.”

Anche per la seconda squadra militante in serie D si sta alacremente lavorando per allestire una formazione capace di coniugare la crescita dei giovani dell’ organico onde poter permettere loro di essere pronti quanto prima al salto in prima squadra con l’ ottenimento di risultati di prestigio, che certifichino la bontà del lavoro che si svolge quotidianamente in palestra.