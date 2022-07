Da Peveragno a Roma in graziella: la folle avventura di Andrea e Fabio

La pagina Instagram su cui seguire le loro avventure si chiama 'Graziellando', e si tratta di Andrea e Fabio due giovani (26 e 27 anni rispettivamente) ciclisti di Peveragno con un piccolo, grande, obiettivo: percorrere in graziella, appunto, la distanza da via Roma a Peveragno a via Peveragno nella capitale.

Due anni fa a luglio Fabio e Andrea hanno coperto la distanza Peveragno-Sant'Anna di Vinadio, sempre in graziella. Ora ci riprovano, allungando però di parecchio le cose.

"Un'idea nata un po' per scherzo, come una pazzia, ma in cui abbiamo finito per credere davvero - racconta Fabio - . Ci stiamo allenando parecchio, abbiamo da coprire circa 620 km e puntiamo a realizzarne minimo 120 al giorno, pedalando soprattutto di notte per evitare le ore più calde. Il ritorno, poi, lo faremo in treno".

I due ragazzi stanno definendo in questi giorni le ultime specifiche del viaggio, come per esempio le prenotazioni nei luoghi in cui dormire tappa per tappa. Partiranno nel primissimo mattino di domenica 21 agosto e contano di viaggiare per una settimana intera: "In cinque o sei giorni dovremmo riusire coprire la distanza ma abbiamo preferito tenerci 24 ore di buono per le eventuali emergenze - prosegue Fabio - . Nei primi giorni dovremmo affrontare ben due colli, sarà davvero dura! Ma ci sentiamo pronti a tutti".