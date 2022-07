Da oggi 28 luglio fino a fine lavori, anche l'area del viale degli Angeli, lato Gesso, è interessato da lavori di fresatura, bitumatura, rimessa in quota dei pozzetti e segnaletica della sede stradale.

Non si può parcheggiare né lungo il controviale né nella parte posteriore, dove la maggior parte degli stalli sono interdetti, con rimozione forzata.

Ricordiamo che i divieti, da ieri, sono in vigore anche sul Lungogesso, da via Bonelli a via Peveragno, sempre per gli stessi lavori.