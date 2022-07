Non solo finanziamenti…. anche consulenza e fidejussioni

La mission di Alpifidi, definita dallo Statuto Sociale, è quella di agevolare l’accesso al credito alle imprese e a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa al fine di incentivare la creazione, lo sviluppo, l’ammodernamento, la trasformazione e il consolidamento finanziario.

Quindi non solo concessione di garanzie e di credito ma anche erogazione di servizi connessi agli aspetti creditizi.

Per questo motivo Alpifidi ha implementato la propria offerta avviando una serie di importanti servizi di consulenza per le imprese già socie o che lo diverranno beneficiando dei servizi; tra questi:

la redazione di Business Plan funzionali all’avvio di una nuova attività o allo sviluppo della stessa;

l’analisi dell’esposizione creditizia dell’impresa con suggerimenti per la miglior fruizione del credito (compresa l’analisi dei conti correnti);

l’analisi dell’esposizione in Centrale Rischi dell’impresa;

ma anche:

fidejussioni commerciali per affitti

fidejussioni commerciali a garanzie di pagamento di fornitori

fidejussioni commerciali per ottenimento di contributi pubblici

Per Alpifidi le imprese non solo clienti ma SOCI; grazie a questi servizi Alpifidi intende essere ancora più vicina a artigiani, commercianti, imprese del turismo, agricoltori e consolidare il forte legame con i territori in cui opera mettendo a disposizione delle imprese le proprie conoscenze e la propria esperienza per guidarle nelle scelte migliori soluzioni finanziarie e costruire insieme il futuro.

Le imprese potranno contattare Alpifidi: