A Benevagienna si raccolgono le firme per due proposte di legge regionali di iniziativa popolare

Domenica 31 luglio, in occasione dell'appuntamento di metà estate con "Augusta Antiquaria" a Bene Vagienna, l'evento di mercato e scambio tra antiquari, trovarobe e collezionisti, i cittadini troveranno, in via Roma 43, a cura del gruppo consiliare "L'Altra Bene", un banchetto di raccolta firme per due proposte di legge regionali di iniziativa popolare.

Osservatorio Regionale sul fenomeno delle dipendenze da gioco → L’Osservatorio è un organo di consulenza della Giunta regionale che resta in carica per l’intera legislatura. Include rappresentanza politica, ma anche tre esperti in materia, tre rappresentanti del terzo settore con comprovate esperienze sul gioco d’azzardo patologico, un rappresentante ente esperto in criminalità organizzata, un rappresentante fondazioni antiusura, un rappresentante per ogni ASL, tre rappresentanti per i tre sindacati CIGL, CISL, UIL; tre rappresentanti Comuni. Tra i compiti: relazione annuale, pareri e proposte alla Giunta, elaborazione linee guida e modalità per formazione obbligatoria di esercenti e operatori operanti nel settore, proposta Piano integrato.

Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del GAP → L’Osservatorio propone al Consiglio regionale il Piano integrato, che ha validità triennale e che deve essere approvato entro quattro mesi. Il Piano integrato promuove e incentiva interventi di monitoraggio e prevenzione, avvia campagne annuali di informazione e giornate dedicate, monitora il numero dei controlli effettuati e le sanzioni comminate.

Partecipazione del terzo settore all’attuazione della legge.

Ulteriori interventi → particolare attenzione a sensibilizzazione e prevenzione dei soggetti maggiormente vulnerabili; incentivi ai gestori che adottano un codice etico di autoregolamentazione, finalizzato a responsabilizzarli nella sorveglianza delle condizioni e delle fragilità dei giocatori.

Luoghi sensibili → ai luoghi sensibili già individuati dalla legge 9/2016, si aggiungono università, asili e nido; centri di salute mentale; consorzi di servizi sociali; centri di aggregazioni per anziani; ludoteche; biblioteche pubbliche; money transfer; uffici postali; luoghi di culto.

Distanziometro → vietare la collocazione di slot in locali che si trovano a una distanza dai luoghi sensibili inferiore ai 300m per i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti e di 500m per i comuni con popolazione superiore (come già previsto dalla legge 9/2016).

Comuni → i Comuni hanno la possibilità di pubblicare la mappatura dei luoghi sensibili e di individuarne di ulteriori. Inoltre, la collocazione di apparecchi rispetta le distanze anche quando il luogo sensibile è presente sul territorio di un comune limitrofo.

Superficie espositiva → negli esercizi pubblici (bar, tabaccherie, ristoranti e simili), l’esposizione di biglietti o tagliandi di lotterie nazionali e a estrazione istantanea possono occupare massimo il 30% della superficie espositiva totale.

Chiusura sale gioco → massimo 10 ore di funzionamento (su 24), suddivise in almeno due fasce orarie.

Sanzioni → aumentano le sanzioni e i proventi sono destinati al 100% per iniziative promosse da associazioni a tutela dei consumatori, dei familiari delle vittime di gioco d’azzardo, per recupero di soggetti patologici, per finalità sociali o assistenziali.

Incentivi → aumento dell’IRAP dello 0,92% per chi non rimuove apparecchi o li installa e una diminuzione dello 0,50% per chi rimuove apparecchi.

"Salviamo il Piemonte dall'immobilitá" é invece la proposta di legge che mira al ripristino delle principali tratte ferroviarie dismesse.

In sintesi le proposte della legge:

- La storica rete ferroviaria piemontese possiede tutti i requisiti per poter essere considerata come un patrimonio culturale immateriale, frutto dell'ingegno dell'uomo e di particolare unicità a livello mondiale.

- Parte delle linee ferroviarie piemontesi attraversano i territori riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità a seguito di una candidatura che considerava, nel suo fascicolo tecnico, la presenza di una rete trasportistica eterogenea, in cui comparivano anche tratte su ferro oggi sospese.

- L'emergenza climatica ha raggiunto una dimensione tale da identificare il trasporto ferroviario come uno strumento primario su cui basarsi per rendere sostenibile la mobilità moderna. Nei Paesi dell’Unione Europea il settore dei trasporti occupa oltre il 30% dei consumi finali di energia, producendo più di un quarto delle emissioni complessive di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici. Il settore dei trasporti (dati 2018) ha concentrato poco più di un terzo dei consumi energetici complessivi del Paese (33,8%). Con riferimento alle diverse modalità di trasporto, in Italia la maggior parte dei consumi energetici risultano concentrati nel comparto stradale (83,2% del totale), seguono l’aviazione (9,7% quella internazionale, 2,2% quella interna), la navigazione interna (1,6%) e i trasporti ferroviari (1,4%).

- Lo sviluppo di un sistema di trasporti a bassa intensità di CO2 è dunque un obiettivo centrale della politica europea. La riduzione del traffico automobilistico privato, concausa significativa dei cambiamenti climatici, grazie all'utilizzo del trasporto su ferro può essere ottenuta attraverso un Piano regionale/nazionale che ne definisca visione, obiettivi e cadenzamenti.

- Il trasporto ferroviario è il mezzo di trasporto meccanico via terra più efficiente dal punto di vista energetico: a parità di chilometri percorsi il trasporto merci sui binari porta a una riduzione del 76% delle emissioni di CO2 per chilogrammo rispetto al trasporto su gomma.

- Il contesto demografico, infrastrutturale, economico e sociale delle zone interessate dalla proposta di legge giustifica ampiamente la ripresa del servizio commerciale ferroviario per le linee sospese, anche indipendentemente dalle ragioni ambientali e sociali che già di per sé cistituiscono sufficienti motivi per l’impiego di una infrastruttura ferroviaria esistente e non compromessa da criticità infrastrutturali.

- La presente Proposta di legge regionale ha la funzione di ridare una giusta ed equilibrata visione del trasporto pubblico regionale, all’interno della quale l'intermodalità dei trasporti viene immaginata e letta in modo complementare e non concorrenziale alle ferrovie.

- Al ripristino delle tratte ferroviarie indicate nella Proposta di legge regionale si dovrà affiancare una strategia per collegare le stazioni ferroviarie, spesso collocate in zone di fondo valle, con i concentrici mediante una rete di minibus (a basse emissioni di particolato e CO2 oppure elettrici) strutturata tra i Comuni che si affacciano alle tratte. Pertanto, le società private esercenti il servizio su gomma saranno chiamate a rinnovare il proprio parco mezzi per agevolare tale cambiamento di modalità operative e gestionali.

- Le esistenti stazioni ferroviarie non dovranno essere cedute a terzi ma destinate esclusivamente per:

- le finalità previste dal servizio ferroviario e come posti-tappa o punti di accoglienza a disposizione tanto dei residenti quanto di chi sceglie un turismo “lento”, legato alla valorizzazione del paesaggio, della natura e delle peculiarità culturali ed enogastronomiche.

- Il potenziamento della rete ferroviaria locale rende maggiormente appetibile la domiciliarità di cittadini in zone rurali e piccoli comuni e rappresenta uno strumento rilevante per stimolare il ripopolamento delle aree marginali.

- A supporto della rete trasportistica è prevista la creazione di una piattaforma digitale online con servizio on demand. L’uso di un’applicazione consentirà la fruizione di un servizio più efficiente, a basso impatto ambientale e in grado di ridurre i costi di esercizio.

- L'integrazione fra ferrovia e piste ciclabili rappresenta un forte elemento di attrazione per un turismo en plein air che vede in tutto il mondo elevate crescite di presenze e un'importante ricaduta economica.

Per la sottoscrizione delle proposte, che per poter essere depositate devono raccogliere 8000 firme entro fine settembre, é sufficiente essere elettori del Piemonte ed esibire un documento di riconoscimento.