Il Comune di Mondovì entra a far parte della “Green Community Valle Tanaro”

Favorire lo sviluppo di comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui

dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, nonché aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane e che saranno supportate nell'elaborazione, nel finanziamento e nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

Questa l'idea alla base della Green Community Valle Tanaro, il cui piano progettuale è stato presentato ieri sera, nel corso del consiglio comunale di Mondovì, che ha aderito all'iniziativa.

La Community si estende su 29 comuni dell'are valtanarina, del cebano e del monregalese, per un numero complessivo di circa 41 mila abitanti, rappresentati dai vari comuni e dalle unioni montane Alta Valle Tanaro (capofila del progetto), Valli Tanaro e Casotto, Comuni delle Valli Mongia e Cevetta - Langa Cebana - Alta Valle Bormida e dal Comune di Mondovi.

"La finalità generale della Green Community - ha spiegato l'assessore all'ambiente Gabriele Campora - è quella di creare un modello innovativo e stabile per una strategia di equilibrio urbano-rurale, integrata nelle diverse componenti territoriali, in grado di

coinvolgere tutte le attività antropiche nella costruzione delle reti materiali e immateriali, per il mantenimento dei servizi ecosistemici, la promozione di un'economia sostenibile, il rafforzamento

della consapevolezza e del senso di appartenenza nelle comunità locali".

Gli ambiti di intervento condiviso riguardano:

gestione integrata e certificata del patrimonio forestale

gestione integrata e certificata delle risorse idriche

produzione di energia da fonti rinnovabili, quali microimpianti idroelettrici, biomasse, biogas, eolico, cogenerazione, biometano

sviluppo del turismo sostenibile

costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna

efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti

sviluppo sostenibile delle attività produttive

integrazione dei servizi di mobilità

sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile

L'iniziativa ha ricevuto il plauso del consigliere Marco Bellocchio, già molto attento in passato sul tema 'ambiente', nelle fila del Circolo delle Idee, parte di un progetto sperimentale per il riciclo delle mascherine chirurgiche.

Dello stesso avviso il consigliere Erika Chiecchio che ha ricordato a tutti che, proprio ieri, si celebrava l'overshoot day, ossia la 'giornata del debito ecologico'.

Il progetto è stato apprezzato anche dai consiglieri Cesare Morandini e Guido Bessone.

"Un'iniziativa importante per l'ambiente - ha concluso il sindaco Robaldo, - e che intensifica i rapporti di scambio e solidarietà territoriale tra tutti i comuni di monregalese, cebano e valle Tanaro".