Mondovì, in consiglio interrogazioni sul futuro della stagione teatrale e sulla 'povertà digitale'

Due le interrogazioni inserite tra gli argomenti del consiglio comunale riunitosi ieri sera, giovedì 28 luglio, in municipio a Mondovì. La prima, presentata dal consigliere Cesare Morandini, riguardo il futuro della stagione teatrale invernale 2022-23, in relazione all'attuale impossibilità di utilizzare la sala del teatro "Baretti", interessato da importanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione. Morandini ha chiesto se la stagione verrà proposta in forma ridotta o annullata.

"Sono stupita dell'interrogazione perché gli uffici competenti si sono messi a disposizione nel rispondere con professionalità a tutte le domande che aveva già posto in merito - ha risposto l'assessore alla Cultura Francesca Botto - "Al momento gli interventi al teatro sono ancora in corso (sostituzione moquette, quadro elettrico al servizio del palco, interventi di messa in sicurezza, sostituzioen sedute, etc), dunque oggi è ragionevole e prudente affermare che la prossima stagione non si potrà svolgere al "Baretti". L'intenzione è però quella di dare una buona offerta anche per la stagione invernale e in questo senso gli uffici hanno preso contatto con il "Bertola" al fine di avere dei preventivi da parte del gestore Cineplus. La stagione ci sarà ed è nostro obiettivo dare a Mondovì un nuovo teatro e in questo senso sono già stati mossi i primi passi".

La seconda interrogazione, presentata dal consigliere Davide Oreglia riguardava le misure da intraprendere per favorire la compilazione di domande online per accesso a case popolari, agevolazioni per servizio mensa e autobus scolastico, da parte di soggetti fragili o in 'povertà digitale' e iniziative a loro sostegno.

"Il nostro obiettivo - ha spiegato l'assessore Francesca Botto - è attivare il prima possibile il bando per soggetti fragili: edilizia sociale, agevolazioni per mensa e trasporso scolastico che prevedono la compilazione delle domande online. Era già così lo scorso anno: per agevolare i cittadini era stato ampliato il periodo utile di presentazione, predisposto un tutorial e numero diretto telefonico di assistenza.

Lo scorso anno, a giugno 2021, il comune aveva partecipato a una co progettazione con diversi altri enti per un bando di intervento "Auxilium – Nessuno resti solo, anche in rete". Il progetto però non è decollato a causa della mancanza di domande per diventare operatore digitale.