Niella Tanaro piange la scomparsa del consigliere comunale Aldo Beccaria

Si è spento all'età di 78 anni, all'ospedale Santa Croce di Cuneo dove era ricoverato, il consigliere comunale di Niella Tanaro, Aldo Beccaria.

Classe 1943, era originario di Caluso, in provincia di Torino, ma era tornato a vivere a Niella, paese paterno, una volta raggiunta la pensione. Da sempre impegnato in prima linea per il bene della comunità, per gli eventi e le iniziative, come l'organizzazione della "Festa del Pane". Lo scorso anno aveva lanciato una petizione per l'estaensione dell'orario dell'ufficio postale, ridotto in seguito alle chiusure imposte per il covid. Sempre nel periodo pandemico insieme ad altri consiglieri comunali aveva consegnato doni natalizi dell'amministrazione per gli over 85 in casa di riposo e agli alunni delle scuole.

Un uomo gentile, preciso, disponibile. In queste ore di lutto lo ricorda il sindaco, Gian Mario Mina con queste parole:

"Ciao Aldo,

te ne sei andato, eppure prima di salutarci l’ultima volta che ci siamo visti mi avevi promesso che alla fiera del pane tu ci saresti stato.

Mi mancherà la tua presenza costante tutti i giorni nel mio ufficio.

Mi mancheranno le lunghe chiacchierate e i consigli che tu sapevi con eleganza darmi, mi mancheranno le volte che tu mi ascoltavi in silenzio, quando avevo bisogno di sfogarmi e poi…Con la tua saggezza mi dicevi…”io farei così”.

Mi mancherà la tua tranquillità e vederti entrare in ufficio con la tua cartellina.

Adesso qui la tua sedia è vuota e sarà vuota anche quella in sala consiglio, ma so che tu sarai con noi fino alla fine del nostro mandato.

Porteremo con noi i tuoi consigli e quello che ci hai insegnato.

Grazie Aldo, fai buon viaggio".

Il S. Rosario sarà recitato sul sagrato della chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta questa sera alle 20.30. I funerali saranno celebrati domani, sabato 30 luglio, sempre sul sagrato della chiesa alle 10.

Condoglianze da parte di tutta la redazione alla moglie Ernestina, alle figlie Paola e Anna e ai nipoti Chiara, Simone e Lanfo.