Rifreddo, gran finale per l’estate ragazzi a cui hanno partecipato ben 180 giovani

Si chiudono stasera con l’ormai classica cena comunitaria nel campo sportivo parrocchiale le tre settimane dell’Estate Ragazzi rifreddese. Un momento che si annuncia particolarmente emozionate in quanto oltre mettere insieme organizzatori, ragazzi e famiglie degli stessi sarà anche l’occasione per rivedere gli istanti più significativi e divertenti di queste settimane di vita insieme. Ricordiamo che l’Estate ragazzi rifreddese quest’anno è ulteriormente cresciuta tanto da raggiungere numeri impensati per un comune di poco più di mille abitanti. Sono stati, infatti, impegnati ben 180 bambini e ragazzi che per quattro settimane hanno svolto tante attività e giochi movimentando l’intero paese. Più in dettaglio per l’intero periodo ci sono state attività dal lunedì al venerdì con orario attività su mattino e pomeriggio.

Dal punto di vista organizzativo per le varie attività i bambini e i ragazzi sono stati suddivisi in gruppi che hanno lavorato distintamente presso la scuola dell’infanzia, l’oratorio parrocchiale e gli impianti sportivi comunali. A vigilare su di loro 2 coordinatori, 14 educatori, 20 animatori e naturalmente il parroco Don Angelo Vincenti. Per ciò che consta le attività ci son stati momenti di gioco ma anche gite in piscina, camminate sul territorio, laboratori didattici, minivolley ed attività naturalistiche.

“Vedere - commenta il sindaco Cesare Cavallo - tutti i giorni il serpentone delle magliette blu della nostra Estate Ragazzi è stata davvero una grande soddisfazione. Essere arrivati a questi numeri per un piccolo comune come il nostro è sicuramente importante e stasera vogliamo festeggiare questo successo tutti insieme.”