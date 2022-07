Siglato accordo per sgravi su Irpef e Tari calcolato sull'Isee dei cittadini di Racconigi

È stato sottoscritto nella giornata di oggi, venerdì 29 luglio, un importante accordo sindacale tra le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle rispettive federazioni dei pensionati e con la presenza dell'amministrazione comunale di Racconigi.

Il documento prevede un'intesa su politiche fiscali perequative che definiscono criteri di intervento sulla restituzione dell'addizionale Irpef (anno 2021) e sull'esonero o rimborso della Tari per l'anno 2022.

"Le parti - si legge nella nota inviata dal comune di Racconigi - hanno concordato di confermare per l’anno 2022 sia l’emissione del bando per l’addizionale comunale IRPEF 2021 rivolto a tutti i soggetti che presentino un ISEE del nucleo familiare sino a € 19.000, innalzato a € 20.000 per i nuclei monocomposti, sia l’emissione di un bando per l’esonero e il rimborso TARI 2022 sempre secondo le fasce di ISEE precedentemente indicate."



Come si invece dalla comunicazione inviata dal comune a ciò si aggiunge la conferma dell’erogazione dei prestiti d’onore anche per l’anno 2022.



I bandi saranno disponibili presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune di Racconigi, all’indirizzo www.comune.racconigi.cn.it. Le domande relative ad entrambi i bandi dovranno essere presentati dai richiedenti nel periodo che va dal 19 settembre sino al 4 novembre di quest'anno, secondo le modalità che saranno ben specificate da ciascun specifico bando.



“Essere vicino alle famiglie meno abbienti – afferma il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Alessandro Tribaudino – è non solo un dovere ma un impegno morale, affinché nessuno rimanga indietro, soprattutto in un momento storico-economico difficile come quello che stiamo affrontando e che affronteremo in autunno. Detto ciò sono molto soddisfatto dell’accordo siglato”.