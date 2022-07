Va in pensione Marina Perotti, segretario generale di Mondovì, ieri sera il 'grazie' e il saluto del consiglio comunale

Ha prestato servizio nella pubblica amministrazione per ben quarant'anni. Marina Perotti, segretario generale di Mondovì, ha raggiunto il meritato traguardo della pensione e, ieri sera, il consiglio comunale ha voluto ringraziarla e salutarla ufficialmente.

"C'è un tempo per tutto. Per il lavoro, ma anche per il riposo e per la famiglia. Oggi salutiamo e ringraziamo il segretario generale Marina Perotti, che dal 1° agosto sarà a riposo, per la collaborazione, il dialogo e il confronto che abbiamo avuto in questi anni - ha detto il presidente del consiglio Elio Tomatis - "Nata a Savona, nella sua attività professionale ha collaborato con tanti comuni della Granda, alcuni dei quali seguiti in parallelo a Mondovì. A nome di tutto il consiglio grazie per tutto il lavoro svolto".

Ai ringraziamenti del presidente sono seguiti quelli del sindaco, Luca Robaldo, che a nome della città ha stretto la mano in segno di gratidudine al segretario generale Perotti.

"Sono cambiate molte cose nel corso di quarant'anni di lavoro" - ha risposto il segretario Marina Perotti - "Al momento sono un po' la memoria storica del Comune, quindi per qualsiasi dubbio o necessità sarò ben lieta di aiutarvi. Vi ringrazio e vi auguro il meglio per gli anni futuri e per le nuove sfide del PNRR: grande occasione, in tutti questi anni, mai nessun comune ha avuto modo di accedere a finanziamenti così importanti".

Entrata in servizio a Mondovì nel 2017, in sostituzione di Bruno Armone Caruso, nella sua attività professioanale nei comuni, iniziata nel 1982, ha ricoperto il medesimo ruolo in diverse aree del monregalese, tra gli ultimi incarichi ricordiamo San Michele Mondovì, Frabosa Soprana, Briaglia, Clavesana, Farigliano e Battifollo.