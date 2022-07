Doppio intervento a Busca per i vigili del fuoco provinciali, nel pomeriggio di oggi (venerdì 29 luglio).

Entrambi gli scenari riguardano incidenti stradali. Il primo, tenutosi in via Bartolomeo Bruni, ha visto coinvolti due veicoli; il secondo, in via Loreto nei pressi del locale vivaio, ha coinvolto invece solamente uno scooter, schiantatosi contro una recinzione per cause ancora da definire.

Sul posto, in entrambi i casi, anche l'emergenza sanitaria.