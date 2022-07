Il pomeriggio di maltempo che ha caratterizzato la provincia Granda oggi (venerdì 29 luglio) ha messo in allerta i vigili del fuoco provinciali, che si sono mossi per far fronte ad alcuni scenari d'emergenza legati alla caduta scrosciante dell'acqua.

Nello specifico la squadra di Alba si è trovata impegnata a Montà d'Alba per l'allagamento di cinque garage in un complesso condominiale. Si segnalano danni ma, per fortuna, nessun coinvolgimento di persone.