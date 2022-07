AFP DRONERO. Dedicati del tempo e fai crescere le tue capacità professionali

Il Progettista meccatronico è una figura professionale che trova collocazione nell'ufficio tecnico nell'ambito dell'industria manifatturiera o di servizi di automazione all'impresa.





Ma quali sono le sue competenze specifiche?

Un buon Progettista meccatronico deve possedere competenze in ambito informatico/elettrico/elettronico, meccanico e oleopneumatico per poter realizzare soluzioni di automazione basate su PLC e Robot, costruire e integrare il sistema di supervisione per il comando e il controllo di impianti automatici.





Sulla base di specifiche tecniche assegnate, deve inoltre saper progettare l’interfacciamento e il software per la gestione dei componenti del sistema, anche mediante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative per l'interazione tra i processi di lavoro.





Il corso si suddivide in due parti:





una prima FASE INTEGRATIVA sarà dedicata all’accoglienza e all’orientamento; all’apprendimento dei dati sulla sicurezza e della lingua inglese con focus sul linguaggio tecnico del settore; trattazione delle tematiche riferite alla sostenibilità ambientale e ai principi di pari opportunità e non discriminazione.

la successiva FASE PROFESSIONALIZZANTE riguarderà l’approfondimento degli elementi di pneumatica, delle tecniche di programmazione PLC e di supervisione dei sistemi automatici, delle tecniche di programmazione robotica e di prototipazione rapida tridimensionale, di disegno elettrico e cablaggio a bordo macchina.





In attesa di finanziamento della Regione Piemonte e cofinanziamento FSE





