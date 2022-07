L’elenco di lettura definitivo per i giocatori di slot

Le slot ti appassionano e ne vuoi sapere di più? Hai mai pensato di approfondire l’argomento leggendo qualche libro sulle slot? Un’ottima occasione per saperne di più sulle slot e leggere l’opinione di altri appassionati di slot e strategie inedite da applicare durante i giri di slot con il nostro elenco di lettura definitivo dedicato ai giocatori di slot che amano leggere, ma non solo…anche un romanzo che ci è piaciuto per riflettere. Abbiamo selezionato alcuni tra i tantissimi libri che ci sono in circolazione che trattano il mondo del gioco e delle slot. Un suggerimento di lettura che puoi sfruttare fin da subito durante le vacanze, sul bus o sotto l’ombrellone. Speriamo che ti piaccia la nostra top 5!

Slot machines, i primi 100 anni” di Marshall Fey, Facto editore

Ormai siamo abituati alle slot di ultima generazione: la grafica in 3D, le animazioni, le musiche che sembrano colonne sonore di film…un mondo fatto di avventure sempre diverse con personaggi studiati nei minimi dettagli. Ma la storia delle slot è una storia che parte da lontano, fatta di invenzioni, innovazioni e tante novità e progetti per il futuro. Se vuoi approfondire la storia delle slot, allora ti consiglio di leggere l’interessante “Slot machines – I primi 100 anni” di Marshall Fey, pubblicato da Facto nel 1991. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda il mondo delle slot. Se sei appassionato di slot, non puoi perderti questo libro che ripercorre la storia delle slot dagli albori ai giorni nostri



Fate il nostro gioco. Gratta e vinci, azzardo e matematica” di Paolo Canova e Diego Rizzuto, ADD editore

Secondo te è più facile che un asteroide colpisca la terra o riuscire ad azzeccare il 6 al SuperEnalotto? Tra giochi, storie vere e storie inventate, Paolo Canova e Diego Rizzuto con questo libro ci portano alla scoperta dei numeri, che sono una inedita chiave di lettura per non cadere nell'inganno del "vincere facile". Ci insegnano anche che la matematica non basta per vincere alle slot: il libro è un lungo viaggio nei meccanismi che decidono la sorte di tutti i giocatori e le loro decisioni, un percorso ricco di scoperte e di intuizioni, per chi vuole scoprire come funziona davvero quella cosa che ci ostiniamo a chiamare "fortuna". Il segreto per capire il gioco d’azzardo e le slot è divertirsi: preparati a giocare, con un occhio alla razionalità.

La scommessa perfetta. La scienza che sbanca i casinò” di Adam Kucharski, Codice editore

In questo libro i giocatori d'azzardo e i matematici si uniscono per sfidare la dea bendata. Negli ultimi anni l'industria del gioco vive una vera e propria rivoluzione: dagli statistici che prevedono i risultati sportivi agli algoritmi intelligenti elaborati per battere i campioni di poker, sono in tanti oggi a sfidare i casinò e i siti di slot online e a usare la scienza e i calcoli matematici per scoprire il sistema perfetto per vincere. D'altronde le scommesse sono da sempre una sorta di parco divertimenti per le idee e le intuizioni degli scienziati e quello tra matematica e gioco d'azzardo è un matrimonio curioso, ma al tempo stesso molto solido e consolidato negli anni. Nel libro di Kucharski i dadi convivono con la teoria della probabilità, il poker convive con la teoria dei giochi, la psicologia e la fisica convivono con l'intelligenza artificiale e il progetto Manhattan e le storie di Galileo, Turing e John von Neumann si alternano a quelle di tanti altri geni che hanno letteralmente trasformato la scienza in denaro, lasciando ben poco spazio alla fortuna.

La febbre del gioco” di Fedor Dostoevskij, Marcos y Marcos editore

“A Wiesbaden ho messo a punto un sistema di gioco, l'ho applicato e ho vinto subito mille franchi. La mattina dopo non l'ho seguito, mi sono agitato e ho subito perso.” È molto semplice, scrive Dostoevskij, il segreto che permette di vincere al gioco: basta controllarsi continuamente. Ma una volta saputo il segreto, si riesce sempre ad applicarlo? Per quasi dieci anni, dal 1862 al 1871, Dostoevskij non ci riesce. Febbrile e irrazionale come ogni vero giocatore, le sue mani sono "incatenate al gioco". Vince alla roulette, si ripromette di andarsene, di pagare i debiti ma poi torna al tavolo da gioco e non si stacca finché non perde tutto. Si umilia, si dispera, chiede a moglie e amici i soldi per il biglietto di ritorno e va a giocarsi anche quelli. Sono gli anni in cui scrive capolavori come Memorie dal sottosuolo, Delitto e castigo, Il giocatore, I demoni: leggendo queste lettere turbinose pare che scriva soltanto sotto la pressione dei debiti di gioco, per continuare a giocare. Deve toccare il fondo, per ritrovare la concentrazione e concedersi di scrivere. Questo libro quindi si intende anche come una riflessione sul mondo del gioco e sulla ludopatia.

Lotterie, lotto, slot machines. L’azzardo del sorteggio: storia dei giochi di fortuna” di Gherardo Ortalli, fodazione Benetton Studi Ricerche editore

I giocatori di slot più esperti sono consapevoli che per aumentare le proprie possibilità di vincita devono andare alla ricerca delle slot con RTP più alto. Ma al di là di questo, è necessario conoscere bene tutto il mondo dell’azzardo con approfondimenti sui giochi di rulli: questa conoscenza consentirà un approccio più razionale e anche fruttuoso. Questo libro si focalizza sull’aspetto ludico dei giochi di sorte e di fortuna e offre spunti di riflessione molto interessanti al giocatore di slot navigato e al giocatore che si affaccia a questo mondo per la prima volta.

