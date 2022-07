Peveragno: stanziati i fondi per la riqualificazione del sito di castel Forfice

Sono 21.700 gli euro di avanzo d'utilizzo del Comune di Peveragno, e 31.000 quelli relativi all'avanzo su fondi vincolati. A presentare i dati dell'ultima, importante, variazione di bilancio - nella discussione in consiglio comunale tenutasi nella serata di mercoledì 27 luglio - è stata l'assessore al bilancio Tiziana Viale.



La variazione è stata approvata.



Le entrate: arriva il contributo per far fronte al 'caro bollette'

Alla voce delle entrate si segnala la comprensione nel bilancio di 6.400 euro di contributo ministeriale per le attività dei centri estivi e i 23.300 euro derivanti dalle concessioni edilizie. Si attesta sui 12.000, invece, il contributo per far fronte al 'caro bollette'.



Le uscite: previsto un progetto di recupero di castel Forfice da 19.000 euro

Alla voce delle spese, invece, si contano 4.400 euro per l'acquisto di libri e ulteriori 4.000 euro a favore della consulenza tecnica per il progetto PNRR di digitalizzazione delle competenze comunali. Sono 5.000 gli euro dedicati al funzionamento del nuovo centro espositivo e mercatale di prossima apertura e alla gestione dell'appalto Global Service per la casa di riposo; a questi ultimi, se ne devono aggiungere 2.000 per l'acquisto di ulteriori beni in favore della casa di riposo.



A pesare in maniera più consistente sono invece i capitoli destinati alle manutenzioni. Sono 7.300 euro quelli dedicati alla manutenzione straordinaria dell'autocarro della squadra tecnica comunale, e 12.000 quelli per la manutenzione ordinaria e le riparazioni dei fabbricati comunali.



Ultimi - ma tutt'altro che ultimi - i 19.000 euro dedicati alla valorizzazione delle rovine e del sito di castel Forfice.