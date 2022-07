Concluse le celebrazioni per la festa patronale di San Giacomo di Monterosso Grana

A conclusione delle celebrazioni per la Festa Patronale di San Giacomo il Sindaco di Monterosso Grana Stefano Isaia, il consigliere delegato alle manifestazioni Occelli Sara e l’Amministrazione Comunale tutta, rivolgono un sentito ringraziamento a tutti per l’ottima riuscita degli eventi che hanno fatto da corollario al programma religioso.

“Desideriamo rivolgere un grazie di cuore a tutti i volontari per aver consentito anche quest’anno di celebrare in una cornice degna i festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono.

Un ringraziamento particolare agli amici tutti, che ci hanno regalato davvero grandi emozioni con la processione del Santo e con il meraviglioso corteo che ha attraversato le vie del paese: sono immagini che raccontano la devozione, la fede e la storia di un popolo. Questi preziosi appuntamenti culturali rinsaldano il legame con i nostri avi e ci permettono di tramandare ai posteri la radice essenziale di una comunità umile e fortemente legata a questo territorio ed alle sue tradizioni.

Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella buona riuscita dei festeggiamenti: dai semplici cittadini, che hanno accolto con generosità l’invito a sostenere le iniziative, ai Sindaci della Valle che hanno accettato il nostro invito a partecipare, segno di un buon rapporto e rispetto reciproco, agli sponsor che hanno garantito una importante copertura degli appuntamenti, alle Forze dell’Ordine ed al Gruppo di Protezione Civile A.N.A. Valle Grana che hanno svolto in maniera impeccabile il loro compito di controllo del territorio, a tutti coloro che hanno contribuito a mantenere il paese pulito e decoroso nei giorni di festa, a tutti i partecipanti che a proprio modo hanno contribuito.

Per numerose persone è stato un “San Giacomo come una volta”, un San Giacomo che ha permesso di rivivere emozioni passate che sono piacevolmente riemerse…

Il nostro pensiero non può non andare a tutta la cittadinanza, alla quale esprimiamo la nostra più sincera gratitudine: è grazie al popolo del nostro paese, che collabora con devozione e con forte spirito di comunità, che è possibile garantire lo svolgimento della festa nella maniera migliore e più degna che sia San Giacomo, che Monterosso Grana, meritano”.