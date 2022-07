Pedalata del Cuore: presentata a Savigliano l'edizione 2022

E' stata presentata giovedì 28 luglio alle 17.30 nella sala del consiglio comunale di Savigliano l'edizione 2022 della 'Pedalata del cuore', la manifestazione solidaristico-sportiva che unisce le comunità di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Genola, Manta, Costigliole, Verzuolo, Villafalletto, Scarnafigi e Monasterolo nella prevenzione dell'infarto miocardico e dell'Ictus cerebrale.

L'evento si propone, come ogni anno, di incrementare la sensibilizzazione della popolazione (attraverso una campagna d'informazione media e il giorno stesso della pedalata nelle piazze di Savigliano, Fossano e Saluzzo), proponendone il coinvolgimento nelle attività sportive e di socializzazione. E, ovviamente, guarda alla solidarietà più concreta tramite i fondi raccolti tramite le iscrizioni, la lotteria e le attività di found racing.

I due percorsi, 93 km in totale

L'edizione 2022 in programma per domenica 18 settembre si compone di due diversi tracciati. Quello lungo nei territori dell'ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano (che conta 73 km totali con partenza alle 9 e arrivo 12.30-13 da e in piazza Santarosa) e quello più breve di 20 km totali, con partenza alle 9.30 e arrivo alle 12.30 (sempre da e in piazza Santarosa).

La quota d'iscrizione per gli adulti e i ragazzi sopra i 12 anni è di 10 euro comprensivi di pacco gara e tre biglietti della lotteria (a cui andrà aggiunto un contributo di 5 o 10 euro per il pranzo); i bambini tra i 6 e i 12 anni avranno l'iscrizione gratis ma necessiteranno del conferimento di un contributo di 5 euro per il pranzo. Sarà tutto gratis, invece, per i bambini sotto i 6 anni.

Le preiscrizioni si potranno effettuare nella sede dell'associazione in via Miretti (venerdì 16 settembre 10-12 e sabato 17 10-12/15-19), nella sede della Proloco in via Saluzzo (tutte le sere dalle 18 dal 14 al 17 settembre), nella palestra Open Space o nel negozio Bike Solution. Per i dipendenti Alstom, sarà possibile perfezionarla anche in azienda.

Domenica 18 settembre, le iscrizioni partiranno dalle 7.30 in piazza Santarosa. Moduli scaricabili dal sito www.aosavigliano.com.

L'evento - che risponderà alle norme anti Covid-19 - è realizzato da CRI di Savigliano, palestra Open Space, Bike Solution, Ascom Savigliano e Alstom, e dai Comuni di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Genola, Manta, Costigliole, Verzuolo, Villafalletto, Scarnafigi e Monasterolo. Le amministrazioni di Savigliano, Saluzzo, Fossano e della Reigone Piemonte hanno dato il loro patrocinio.