Sancto Lucio de Coumboscuro, domenica apputamento con "Le draio del l'estelo"

“La draio de l’Estelo / il cammino della stella” è appuntamento ed occasione originale per scoprire artisti e opere delle valli cuneesi in un contesto alpino di grande suggestione.

Il ritrovo è fissato per le ore 14,30 di domenica 31 luglio a Sancto Lucio de Coumboscuro presso la sala esposizioni, dove si potrà visitare “Soulitudo – Solitude”, l’arte della pietra di Donato Savin. Sarà presente l’autore che per l'occasione giunge da Cogne, in Valle d’Aosta.

Quindi partenza sui sentieri della Coumboscuro per scoprire le installazioni degli artisti che nelle passate edizioni hanno contribuito alla creazione de “La draio de l'estelo”.

In borgata Ougìe/Oggeri incontro con l'opera di ferro, legno e ceramica di Michelangelo Tallone, “Rescountres – incontri – rencontres”. Poco oltre in frazione “Bounaio”, l’incontro sotto le fronde dell'albero che dà il nome all'installazione di Lucio Maria Morra e Astrid Fremin “Grand fau – Grande faggio”.

Alla borgata “Rous Soutan – Rossi inferiori “La fenestro de Peire” di Corrado e Patrizia Odifreddi, dedicata alla figura dell’artista nato in questa località marginale Peire Rous, allievo di Bernard Damiano, il maestro ispiratore.