“Un Borgo di sera” si sposta al quartiere di Gesù Lavoratore

Ultimo appuntamento con “Un Borgo di sera”. Questa sera, venerdì 29 luglio, la festa si sposta dal centro storico al quartiere di Gesù Lavoratore in piazza della Meridiana a Borgo San Dalmazzo.

Ingresso libero dalle 21 alle 23,30. Ci sarà il corteo storico, l'esibizione del gruppo “Ars Bellum” in combattimenti medioevali, e l'esibizione di majorette. Poi Area food e cena aperta a tutti, truck di diverso settore merceologico per acquisto di cibi e bevande, il mercatino artigianale made in Cuneo, e l'esibizione di Adam Porto. A seguire fino alle ore 23,30 concerto THE BOOM in "Serata Vintage rock'n'roll”.