Corsa in montagna: a Premana la seconda prova dei Campionati Italiani, nutrita schiera di atleti cuneesi al via

Nel fine settimana torna protagonista la corsa in montagna. Dopo i fasti dei Campionati Europei e le tante medaglie, individuali e di squadra, conquistate a El Paso nelle Canarie, è ora la volta di tornare a Premana (LC) per la seconda prova dei Campionati Italiani, individuali e di società. Dopo la prima prova dello scorso 5 giugno a Gazzaniga (BS) su percorso di salita e discesa, questa volta gli atleti si troveranno ad affrontare un percorso di sola salita.

In occasione della prima prova, per il Piemonte vi furono tre successi individuali (Elia Mattio e Axelle Vicari tra gli juniores, Francesca Ghelfi nella prova assoluta femminile), un argento (Matilde Bonino tra le juniores) e due bronzi (Matilde Bagnus ancora tra le juniores e Alessia Scaini nella prova assoluta), tutti realizzati da atleti che poi sono stati protagonisti agli Europei. Ora a Premana sono nuovamente tutti in rampa di lancio.

JUNIORES. Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) si presenta da campione europeo u20 up&down in carica. Nella rassegna continentale nella prova di sola salita non colse il podio (quinto) ma fu comunque il migliore degli azzurri che colsero la medaglia d’argento a squadre. Con lui in gara i compagni di club Simone Giolitti e Nicolò Beitone per una Valle Varaita che punta a bissare il titolo italiano di società u20 conquistato lo scorso anno. In gara anche Cesare Peter Bettoli (Sport Project VCO), Nicolò Lora Moretto e Tommaso Biolcati (GSA Valsesia).

Al femminile favori del pronostico per Axelle Vicari (Sisport) che nella prova only up dei Campionati Europei fu argento individuale. Le avversarie della valdostana saranno Matilde Bonino (Atl.Stronese-Nuova Nordaffari) e Matilde Bagnus (Pod. Valle Varaita) che, insieme a Vicari, salirono sul podio a Gazzaniga realizzando una splendida tripletta piemontese. In gara saranno presenti anche Serena Benazzo (Atl. Alessandria), Laura Cavalli (La Salle Giaveno), Fabiana Valente (Pod. Valle Varaita).

SENIOR. Al femminile torna in gara Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), vincitrice della prima prova del campionato italiano. E con lei torna anche Alessia Scaini (Atl. Saluzzo) che a giugno fu terza. L’Atl. Saluzzo prova poi a fare punti per la classifica del campionato di società schierando al via anche un’altra azzurra, Lorenza Beccaria, insieme alla keniana Lucy Wambui Murigi, ad Arianna Dentis, Irma Chiavazza, Alessandra Alliney e Mastewal Ghisio. Punta al podio anche Camilla Magliano (Pod. Torino) che ha già vestito l’azzurro della corsa in montagna in carriera. Da seguire anche Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Al maschile da seguire il cuneese Bernard Dematteis (Sportification) che torna a cimentarsi in un campionato nazionale. Per quanto riguarda il campionato di società, da seguire l’Atl. Saluzzo che schiera l’azzurro Andrea Rostan insieme agli africani Eric Muthomi Riungu e Lengen Lolkurraru; con loro Marco Moletto, Fabio Griglio, Raul Galvagno, Nicholas Bouchard. La Pod. Valle Varaita schiererà invece Manuel Solavaggione, Luca Paul Beitone, Simone Peyracchia insieme a Mattia Einaudi, Ignazio Silvestro, Davide Mattio, Gabriele Barile, Lorenzo Secco. Da seguire anche Carlo Torello Viera (Genzianella), Francesco Nicola (Climb Runners) e Andrea Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris).