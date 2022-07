Skiroll: torna la Coppa Italia Cascina Bianca, Emanuele Becchis al comando della classifica assoluta maschile

Dopo un fine settimana di pausa, la Coppa Italia Cascina Bianca torna protagonista a Grondona, in provincia di Alessandria.

Domenica (31 luglio), sulle strade della cittadina piemontese andrà in scena la quinta tappa del circuito nazionale di skiroll.

I concorrenti si sfideranno nel 12° Memorial Cochis, una prova in tecnica classica in salita. Gara individuale a cronometro per Giovani, Senior e Master che si daranno battaglia su un percorso di 7 chilometri e oltre 300 metri di dislivello positivo, con la partenza a circa 2 chilometri da Grondona e l’arrivo posto in frazione Lemmi. Allievi, Ragazzi, Cuccioli e Baby, invece, partiranno in linea, confrontandosi su tracciati più brevi. Gli Under 16 gareggeranno su un percorso di 5 chilometri, gli Under 14 su uno di 3 chilometri, mentre Under 12 e Under 10 affronteranno rispettivamente un prova di 2 chilometri e 1 chilometro.

Il primo concorrente prenderà il via 10, mentre le premiazioni sono in programma alle 12 in piazza Riccardo Garrone a Grondona. La Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll si avvicina al giro di boa, che arriverà con la tappa valdostana di Verrayes. Per quanto riguarda la classifica delle società, la prova di Santo Stefano D’Aveto (Genova) ha permesso al Valdobbiadene (4.647 punti) di accorciare le distanze dall’Orsago (5.824 punti), che si trova saldamente al comando, con il Nordik Ski (3.165 punti) che va a completare il podio.

Con 504 punti, Emanuele Becchis (Alpi Marittime) conferma la leadership della classifica assoluta maschile, precedendo Matteo Tanel (Robinson Ski Team; 470 punti) e Michele Valerio (Carisolo; 445 punti). Nessuna sorpresa al femminile, dove Lisa Bolzan (Orsago) mantiene la prima posizione con 615 punti, davanti a Paola Beri (Nordik Ski; 427 punti), in risalita dalla quarta piazza, e Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama; 360 punti), prima tra le Aspiranti.Giovanni Lorenzetti (Carisolo) continua a guidare la classifica Giovani con 620 punti, inseguito da Riccardo Munari (580 punti) e Matthias Morandini (196 punti), entrambi del Valdobbiadene.

Al femminile, Sara Tenze (Orsago; 420 punti) agguanta il primo posto grazie alle due vittorie di Santa Stefano D’Aveto (Genova), davanti a Sabrina Borrettaz (Amis de Verrayes; 380 punti) ed Elisa Segafredo (Gallio; 160 punti). Doppietta dell’Orsago tra gli Aspiranti, con Francesco Chiaradia (398 punti) che precede Isacco Cia (318 punti), mentre Carlo Cantaloni (Marzola; 200 punti) va a completare il podio. Come detto, Anna Maria Ghiddi (500 punti) occupa la prima posizione della classifica femminile, davanti a Chiara Agostinetto (Valdobbiadene; 425 punti) e Camilla Crippa (Polisportiva Team Brianza; 280 punti).

Niente sorprese tra gli Allievi, con il podio che rimane invariato sia al maschile – con Davide Piccinini (Levico; 460 punti) in testa, seguito da Lenart Antonic (Mladina; 300 punti) e Alessandro Tazzioli (Olimpici Lama; 260 punti) – sia al femminile, dove Maria Invernizzi (Nordik Ski; 780 punti) è prima, davanti a Erica Bolzan (Orsago; 320 punti) ed Elisa De Salvador (Ski College Vento Falcade; 260 punti). Tra i Ragazzi, primo posto per Luca Di Gregorio (Cm Valsassina; 360 punti), che precede Oscar Gianola (Nordik Ski; 300 punti) e il compagno di sci club Mattia Di Gregorio (270 punti). Non si ferma Aurora Invernizzi (Nordik Ski; 800 punti) che continua a essere in testa nella classifica femminile a punteggio pieno, con Alessia Callegaro (Valdobbiadene; 530 punti) e Martina Agostinetto (Montebelluna; 280 punti) che vanno a completare il podio.

Lo sci club Montebelluna domina la classifica Cuccioli, con Alessandro Rossi (560 punti) in testa a quella maschile e Maddalena Pavan (600 punti) che comanda quella femminile. È Mattia Combi (Primaluna; 400 punti) a occupare il primo posto della classifica maschile Baby, mentre Ester Facchetti (Orsago; 560 punti) guida quella femminile.

Infine, tra i Master, Italo Morandi (Bobbio; 400 punti) comanda la classifica della categoria M5, Guido Masiero (Valdobbiadene; 780 punti) quella M4 e Paolo Munari (Valdobbiadene; 565 punti) quella M3, con Stefano Roffarè (Montebelluna; 565 punti) in testa a quella M2. Al femminile, Annalisa Bertocco (Valdobbiadene; 300 punti) è in testa nella categoria F3-F4 e Paola Beri (Nordik Ski; 800 punti) a quella F2.