Spartan Race: Elio Sajeva protagonista nella terza tappa delle Italian Series

Sabato 23 luglio si è svolta a Maggiora la terza tappa delle Italian Series (campionato Italiano) di Spartan Race.

Il bernezzese Elio Sajeva ha ottenuto il secondo gradino del podio della "age group" (cat. di età) 55/59.

Le Spartan Race sono corse ad ostacoli non convenzionali, come movimenti in sospensione, trasporti di pesi (tronchi o altro), superamento muri (h. fino a m.2.80), prove di equilibrio e di precisione, ecc. (Ostacoli Spartan Race: https://it.spartan.com/it/race/spartan-race-obstacles?tab=Super).

Sajeva: "Attualmente sono 2° di categoria nella classifica generale italiana che comprende 4 prove: Cesenatico, Alleghe, Maggiora (già disputate) e Misano, ultima tappa, in cui si definirà il podio 2022. Il mio obiettivo è confermare o migliorare il 3° posto del 2021.