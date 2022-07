La violoncellista cuneese Chiara Di Benedetto negli stadi con Ultimo: “L'emozione più forte della mia vita”

“È stato pazzesco! Un'escalation di stadi meravigliosi, dal Maradona di Napoli, al San Nicola di Bari. Poi il Circo Massimo a Roma, per chiudere con due date al San Siro di Milano. Non so se mai proverò un'emozione così”.

Chiara Di Benedetto, violoncellista cuneese di 30 anni, ha ancora i brividi quando racconta la sua esperienza sul palco con Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, nelle 15 date del tour “Peter Pan”. Sensazioni ancora fresche con l'ultima esibizione la sera del 24 luglio.

Faceva parte del gruppo di musicisti che hanno accompagnato il giovane cantautore negli stadi: “Eravamo in dodici sul palco, tutti valorizzati parecchio. C'era la bassista di Tommaso Paradiso, il chitarrista di Achille Lauro. Artisti incredibili e ognuno aveva il proprio momento. Quello più bello? Il momento acustico in trio, solo archi, pianoforte e voce. Ogni volta mi prendeva lo stomaco”.

Una sensazione unica è stato esibirsi al Circo Massimo: “Una data da 70 mila persone. Quando Niccolò chiedeva di accendere la torcia del telefono sembrava di guardare una distesa infinita di stelline. Veniva voglia di buttarsi. Davvero impressionante”.

Vestito lungo e luccicante, Chiara si è esibita con un violoncello elettrico della Yamaha dalla linea vuota e sinuosa: “Una scelta obbligata per preservare gli strumenti acustici dal caldo e anche per avere più margine di gioco a livello di suono, fondamentale per suonare in uno stadio”.

Com'è stato lavorare con Ultimo? “Niccolò è una persona molto riservata. Ci teneva tantissimo a questo tour, era super concentrato. È una persona piacevole, molto genuina e vera. È magnetico come artista. C'erano dei momenti in cui non suonavamo, eravamo dietro le quinte e guardavamo lui negli schermi. Era difficile fare altro. Ha degli occhi super comunicativi. Mi piace il genere pop cantautorale. Capisco perchè abbia un seguito così forte. Sono appena uscite le date 2023 del tour e in sole sei ore ha già venduto oltre 100 mila biglietti”.

Quindici date su due mesi, il 5 giugno la prima a Bibione, il 24 luglio l'ultima a Milano. Da metà maggio Chiara è stata a Roma per le prove e poi ha fatto un continuo avanti e indietro per l'Italia: “Sono un'artista girovaga ma torno sempre volentieri a Cuneo dove ho comprato casa. Tornare a suonare negli stadi dopo lo stop della pandemia è stato magnifico. Il mio cervello si era un po' atrofizzato. È stato un po' come tornare a respirare”.

Grande il sostegno della famiglia: “I miei genitori, Carlo e Luisa, sono i fan numero uno. Sono venuti a Torino con mia sorella Silvia e mio cognato. Poi sono tornati alla penultima tappa a San Siro. Così come il mio compagno Daniele che mi ha riportato a casa dopo l'ultimo concerto milanese. Ero quasi in lacrime perchè sapevo che la magia che ho vissuto in questi due mesi era finita. Con gli altri musicisti si era creato un legame speciale. Con la band eravamo quasi una famiglia. Abbiamo vissuto in una bolla e ora devo tornare coi piedi per terra”.

Programmi per il futuro? “Ho qualche concerto in programma nel Cuneese. Poi c'è in progetto verso l'autunno il secondo disco con il gruppo 'Emanuele Via & Charlie T'. Poi si vedrà”.