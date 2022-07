LPM Pallavolo Mondovì, Martina Biestro nuovo tecnico del settore giovanile

“Migliorare e crescere”: queste le parole d’ordine in casa Puma, che valgono sotto tutti gli aspetti societari. Il settore giovanile è sicuramente un “pezzo forte” della LPM pallavolo Mondovì, una fucina di talenti che può vantare un grande bacino di bambine e ragazze sull’intero territorio monregalese.

L’estate è un momento di pianificazione e la società monregalese non ha mai smesso di lavorare per strutturare al meglio la stagione successiva delle giovani pumine. Lo staff tecnico si impreziosisce così di una nuova allenatrice di grande competenza, che ha subito legato con le idee e la visione rossoblu: Martina Biestro.

Martina Biestro, classe 1991, coltiva la passione della pallavolo fin da bambina come giocatrice, per passare poi in panchina. Nel 2021 ottiene la qualifica di allenatrice di 2° grado.

“Inizio a giocare ad 8 anni, nella S.Orsola Alba, vincendo svariati titoli e premi come palleggiatore giovanile, fino ad ottenere la promozione in Serie B2, cambiando ruolo, come libero.” - Spiega il nuovo tecnico rossoblu - “Inizio la carriera da allenatore nel San cassiano Volley, quartiere di Alba in cui vivo. Dal 2016 al 2022 sono stata sulla panchina del Libellula volley Bra, allenando sia in campionati giovanili in serie D, C e B2.”

Ed è proprio con la società braidese che Martina Biestro conquista tanti titoli territoriali (Under 12, Under 13 ed Under 14) e regionali (primo posto in Under 13 nel 2021, 2° con Under 13 e 3° posto con l’Under 14 nel 2019), oltre alla vittoria della Serie C e della Coppa Piemonte.

Dalla prossima stagione, Martina Biestro guiderà quindi alcune formazioni giovanili dell’LPM pallavolo Mondovì, portando la sua esperienza e le sue indubbie competenze.

“Mi auguro una nuova avventura piena di stimoli e soddisfazioni.” - commenta Martina - “Sono pronta a dare il mio contributo!”

Soddisfazione quindi per la società monregalese, che arricchisce così l’organico tecnico del settore giovanile.

“Siamo molto felici di aver raggiunto un accordo con Martina e di poter vantare la sua presenza nel nostro staff. Averci scelto per proseguire la sua carriera è per noi un motivo di grande orgoglio. Biestro è sicuramente una delle allenatrici più preparate del territorio e averla con noi è davvero importante, per puntare ad una crescita tecnica delle giovani atlete.” - commenta Iaia Boetti, vice presidente dell’LPM pallavolo Mondovì - “Biestro vanta una grande esperienza che sarà sicuramente utile per il nostro settore giovanile. Nel tempo ci siamo strutturati e abbiamo la fortuna di poter contare su una squadra di allenatori qualificati, legati ai nostri principi educativi rivolti alle pumine”.

C’è poi una persona speciale che ha guidato Martina Biestro ad amare questo sport, a cui vuole fare una dedica speciale: “Ringrazio il mio primo allenatore, con il quale ho vinto il mio primo campionato da giocatrice in Under 13. L’ho seguito poi come allenatore, dove mi ha insegnato tutto ciò che so: grazie papa’!”