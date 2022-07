Il fascino delle "Vecchie signore" nel centro storico di Mondovì Breo: questa sera la sfilata degli equipaggi [FOTO]

La tre giorni ha già fatto tappa nel borgo di Prea, nel comune di Roccaforte Mondovì, sotto la cupola del Santuario di Vicoforte e questa sera vedrà la sfilata degli equipaggi in costume a Breo.

La serata di questa sera si chiuderà alle 21, con la presentazione delle “Vecchie Signore” con equipaggi in costume d’epoca. A seguire, verrà presentato il progetto restauro della Fiat X1/9, curato dai ragazzi di alcune scuole monregalesi. Chiuderanno la passerella, le vetture partecipanti alla “Grande Passione”, in ricordo di Vanni Fenoglio.

Il 2022 vuole essere infine un omaggio al marchio Bertone, infatti, domani, piazza Maggiore ospiterà l’evento supercar, dedicato appunto allo storico carrozziere con origini monregalesi.

Le vetture dalle 10.30 fino al primo pomeriggio si potranno ammirare nel rione Piazza; nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, prenderà il via la discesa verso Mondovì Breo, dove gli equipaggi partiranno alla volta di Prato Nevoso. Un percorso nelle valli monregalesi, che prende il nome di “Salita in Alta Quota”, nel quale gli equipaggi potranno apprezzare il valore paesaggistico del nostro territorio. Intorno alle ore 16.30 l’arrivo in quota, per l’aperitivo gentilmente offerto dall’associazione “Uniti per Prato Nevoso”, al quale seguirà il trasferimento in telecabina allo “Chalet il Rosso”.