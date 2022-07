Mondovì, pergamene al merito per Laura Restagno e Abel Ficano

Sono stati ricevuti oggi pomeriggio, sbaato 30 luglio, in municipio a Mondovì

la campionessa di sci nordico Laura Restagno , atleta dello S:C: Valle Pesio, dove è impiegata anche come insegnante di sci e Abel Ficano , neodiplomato al liceo scientifico "Vasco-Beccaria-Govone" che ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi Internazionali di Fisica organizzate dal comitato della Svizzera.

"Per noi è molto importante poter promuovere questi momenti di incontro con i giovani che, attraverso lo sport e la scuola portano in alto il nome di Mondovì" - hanno dichiarato gli assessori Alessandro Terreno (sport) e Francesca Bertazzoli (istruzione).

A far loro eco il sindaco, Luca Robaldo: "Ci sono molti motivi per essere orgogliosi di questa città, a volte ce ne dimentichiamo. I vostri ottimi risultati ce lo ricordano e siamo fieri di ciò. Complimenti davvero da parte di tutta l'amministrazione e a nome dei cittadini".

I due protagonisti della giornata hanno poi ripercorso brevemente il percorso che li ha portati a questi importanti traguardi.

"Ci tengo a ringraziare l'atletica Mondovì e la palestra O2 per il supporto e il sostegno nella preparazione sportiva - ha detto Laura Restagno - e poi un grazie di cuore lo devo alla mia famiglia e a mio cugino, il dott. Trecci. Quest'anno, a causa di un infortunio, non ho raggiunto al 100% gli obiettivi che mi ero prefissata, ma ora si riparte e questa giornata vuole essere proprio il primo passo per guardare alle prossime sfide con il sorriso".

Tanta riconoscenza è stata espressa anche da Abel Ficano: "Questo traguardo non lo avrei mai raggiunto senza l'offerta e le possibilità che mi sono state pfferte dal "Vasco Beccaria Govone" e dai miei insegnanti che nel loro mestiere hanno messo tanta passione nel loro mestiere".