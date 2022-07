Savigliano, Il Consiglio comunale premia gli atleti Sara Curtis e Daniele Mellano

Su richiesta del gruppo “Spazio Savigliano”, avanzata dal consigliere comunale di minoranza Paolo Tesio e accolta di buon grado dal sindaco Antonello Portera, il Consiglio comunale di Savigliano ha deciso di premiare due giovani atleti saviglianesi, distintisi recentemente nelle loro discipline in competizioni nazionali ed europee.

Si tratta di Sara Curtis, che ai campionati europei juniores di nuoto ad Otopeni in Romania si è aggiudicata la medaglia di bronzo individuale nei 50 stile libero, la medaglia d’oro nella staffetta 4x100 stile libero e un’altra medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 mista.

Fino al 2 agosto Sara sarà impegnata a Roma nei campionati italiani assoluti e si è già qualificata per i mondiali juniores in programma a Lima, capitale del Perù, dal 30 agosto al 4 settembre.

Sara Curtis è tesserata per il Team Dimensione Nuoto e si allena presso l’impianto di Savigliano.

Avrebbe dovuto ricevere il pubblico riconoscimento nella seduta del Consiglio comunale svoltosi ieri sera, ma essendo impegnata a Roma, la premiazione – come ha annunciato il sindaco Portera - avverrà giovedì prossimo in piscina.

Era invece presente, ad inizio di seduta consiliare, l’altro giovane atleta, Daniele Mellano, giocatore della nazionale campione d’Europa, che dall’età di 6 anni gioca nella società Volley Savigliano e che attualmente fa parte della rosa della squadra A3.

La squadra in cui gioca Daniele, ai campionati europei under 22 di pallavolo maschile disputatisi a Tarnow in Polonia, ha conquistato la medaglia d’oro vincendo in finale contro la Francia 3-1.