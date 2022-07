Oggi l'ultimo saluto a Emma "Emy" Perotto, ex parrucchiera e ristoratrice di Dronero

Aveva 67 anni Emma Perotto, conosciuta da tutti con il soprannome di "Emy".

A Dronero, per molti anni aveva fatto la parrucchiera. Tagli, colore ed acconciature erano per lei prima di tutto una passione. Ed era stato proprio l'essere riuscita a fare di un suo interesse il proprio mestiere a spingerla un giorno, dopo anni, ad una nuova sfida.

Aveva desiderato infatti dare spazio anche all'altro suo grande talento, ovvero cucinare. Un sogno tenace, inseguito e realizzato. Dapprima un ristorante in frazione Tetti e, successivamente, uno in centro Dronero. Era in pensione da alcuni anni ora, negli ultimi tempi purtroppo era stata colpita da una malattia.

Di lei rimane il sorriso, la voglia di scherzare e il bel carattere. Rimarrà nel cuore del marito Osvaldo, delle figlie Manuela con Enrico, Debora con Marco, dei nipoti Simone, Melissa, Loris e Anna, della sorella Adriana e di tutti i parenti.

Con partenza dall'abitazione di Caraglio, i funerali di Emma Perotto avranno luogo questo pomeriggio, sabato 30 luglio, alle ore 14.30 nella parrocchia di Dronero. Seguirà l'accompagnamento del feretro a Magliano Alpi per il rito della cremazione.